Globálny dlh bude podľa menového fonduv najbližších rokoch rásť

New York 12. apríla (TASR) - Celosvetové zadlženie podľa nových odhadov Medzinárodného menového fondu (MMF) opäť rastie. Fond v stredu uviedol, že po dvoch rokoch výrazného poklesu sa v roku 2023 a v nasledujúcich rokoch úroveň globálneho dlhu opäť zvýši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V aktuálnom roku dlh v pomere k výkonu svetovej ekonomiky podľa MMF dosiahne v priemere 93,3 %. Na rekordnú úroveň takmer 100 % vyskočil počas pandémie koronavírusu v roku 2020. Odvtedy postupne klesal až na približne 92 % ku koncu roka 2022. Fond teraz očakáva kontinuálny nárast dlhu o viac ako jeden percentuálny bod ročne na 99,6 % v roku 2028.



"Udržateľnosť dlhu je mnohých krajinách dôvodom na obavy," uvádza sa v správe, ktorú zverejnil MMF v New Yorku.



Od roku 2022 zhruba tri zo štyroch krajín sveta zaviedli prísnejšie fiškálne a menové politiky. Napriek tomu je globálny dlh stále o osem percentuálnych bodov vyšší ako úroveň odhadovaná pred nástupom pandémie, upozornil fond.



Za nárastom miery zadlženia pritom stoja výhradne Spojené štáty a Čína. Bez týchto dvoch popredných ekonomík by celková úroveň globálneho dlhu podľa MMF klesla.