Globálny dlh v 1. polroku stúpol na viac než 250 biliónov USD

Washington 15. novembra (TASR) - Globálny dlh vyskočil v 1. polroku na rekordných viac než 250 biliónov USD (227,33 bilióna eur). Motorom bol nárast dlhov v USA a Číne, uvádza sa v správe Inštitútu pre medzinárodné financie (International Institute of Finance, IIF).



Podľa IIF sa globálny dlh v prvých 6 mesiacoch 2019 zvýšil o 7,5 bilióna USD na 250,9 bilióna USD, pričom na konci tohto roka by mal prekonať hranicu 255 biliónov USD.



"Na Čínu a USA pripadá viac než 60 % z tohto nárastu. Podobne dlh rozvíjajúcich sa ekonomík dosiahol nový rekord 71,4 bilióna USD (220 % HDP). Keďže niektoré signály ukazujú spomalenie tempa akumulácie, odhadujem, že globálny dlh tento rok prekoná 255 biliónov USD," píše sa v správe IIF.



Zvyšovania dlhu po celom svete spôsobuje starosti investorom a mnoho expertov ho považuje za najväčší problém, ktorému budú ekonomiky a firmy čeliť v budúcnosti. Rekordne nízke úrokové sadzby spôsobili, že firma a štáty si mohli ľahko požičiavať viac peňazí.



"Avšak so zmenšovaním možností pre ďalšie uvoľňovanie menovej politiky v mnohých častiach svete, krajiny s vysokou úrovňou verejného dlhu (Taliansko, Libanon) rovnako ako tie, kde sa verejný dlh prudko zvyšuje (Argentína, Brazília, Južná Afrika a Grécko), môžu mať problémy uchýliť sa k fiškálnym stimulom," uviedla IIF.



(1 EUR = 1,0997 USD)











