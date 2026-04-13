Globálny dopyt po rope by mal v roku 2026 dosiahnuť 106,3 milióna bpd
Prognózu pre druhý štvrťrok tohto roka OPEC upravil smerom nadol, čo odôvodnil spomalením rastu dopytu v dôsledku situácie na Blízkom východe.
Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Celosvetový dopyt po rope tento rok pravdepodobne vzrastie o 1,4 milióna barelov denne (bpd) na 106,3 milióna bpd, oznámila v pondelok Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Prognózu pre druhý štvrťrok tohto roka OPEC upravil smerom nadol, čo odôvodnil spomalením rastu dopytu v dôsledku situácie na Blízkom východe. Organizácia očakáva, že pokles bude dočasný a v druhej polovici tohto roka sa ho podarí kompenzovať. V roku 2027 by sa mal svetový dopyt podľa aktuálnych odhadov ropného kartelu zvýšiť v priemere o 1,34 milióna bpd na 107,87 milióna bpd.
