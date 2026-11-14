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Globálny dopyt po striebre by mal v roku 2026 klesnúť o 5 %
Základ prudkého rastu cien sa vytvoril už v roku 2025, keď striebro vyskočilo o 147 %.
Autor TASR
Londýn 14. novembra (TASR) - Globálny dopyt po striebre by mal v roku 2026 klesnúť o 5 %. Dôvodom je slabší dopyt po šperkoch a nižšia spotreba striebra pri výrobe solárnych článkov, uvádza sa v analýze poradenskej spoločnosti Metals Focus, ktorú vypracovala pre organizáciu Silver Institute. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa analýzy by mal celosvetový dopyt po striebre v tomto roku dosiahnuť 1,08 miliardy trojských uncí (1 unca = 31,1 gramu).
Striebro, ktoré sa využíva pri výrobe šperkov, elektroniky, elektromobilov a solárnych panelov, ale aj ako investičný kov, od začiatku roka výrazne zlacnelo. Jeho cena sa od januárového rekordného maxima 121,60 USD za uncu, ku ktorému prispel silný záujem drobných investorov, prepadla o 59 % na približne 50 USD (45,24 eura) za uncu.
Základ prudkého rastu cien sa vytvoril už v roku 2025, keď striebro vyskočilo o 147 %. Masívny prílev do amerických zásob v dôsledku neistoty súvisiacej s dovoznými clami a nárast investícií do burzovo obchodovaných produktov krytých striebrom (ETP) vtedy výrazne obmedzili likviditu na londýnskom trhu.
V tomto roku však investičný sentiment negatívne ovplyvňujú očakávania vyšších úrokových sadzieb, silnejší dolár a rast výnosov dlhopisov.
Situácia na fyzickom trhu so striebrom sa zároveň zlepšila vďaka predaju kovu zo strany fondov ETP, odlevu striebra z amerických zásob a zmenšeniu deficitu na trhu, uviedli v piatok Silver Institute a Metals Focus.
Spoločnosť Metals Focus očakáva, že čistý odlev striebra z burzovo obchodovaných produktov dosiahne v tomto roku 45 miliónov uncí. V roku 2025 pritom tieto produkty zaznamenali čistý prílev 278 miliónov uncí. Začiatkom novembra predstavovali celkové zásoby striebra držané prostredníctvom ETP približne 1,25 miliardy uncí.
Očakáva sa, že priemyselný dopyt po striebre v tomto roku klesne o 3 %. Inštalácie fotovoltických zariadení zaostali za očakávaniami, predovšetkým v Číne, pričom rekordné januárové ceny striebra urýchlili jeho nahrádzanie alternatívnymi materiálmi.
Dopyt po strieborných šperkoch by sa mal znížiť o 22 % a po strieborných úžitkových predmetoch o 17 %. Vysoké ceny a slabšie spotrebiteľské výdavky vo vidieckych oblastiach Indie vedú zákazníkov k nákupu menších a ľahších výrobkov. Dopyt je slabý aj v Číne a Spojených štátoch.
Silný záujem drobných investorov o striebro z konca roka 2025 a začiatku roka 2026 sa podľa Metals Focus od marca výrazne oslabil v dôsledku poklesu jeho ceny. Spoločnosť očakáva, že celosvetový dopyt po investičných strieborných tehličkách a minciach sa v tomto roku zníži o 2 %. V Spojených štátoch by mali investície drobných investorov do týchto produktov klesnúť na najnižšiu úroveň od roku 2010.
(1 EUR = 1,1052 USD)
Podľa analýzy by mal celosvetový dopyt po striebre v tomto roku dosiahnuť 1,08 miliardy trojských uncí (1 unca = 31,1 gramu).
Striebro, ktoré sa využíva pri výrobe šperkov, elektroniky, elektromobilov a solárnych panelov, ale aj ako investičný kov, od začiatku roka výrazne zlacnelo. Jeho cena sa od januárového rekordného maxima 121,60 USD za uncu, ku ktorému prispel silný záujem drobných investorov, prepadla o 59 % na približne 50 USD (45,24 eura) za uncu.
Základ prudkého rastu cien sa vytvoril už v roku 2025, keď striebro vyskočilo o 147 %. Masívny prílev do amerických zásob v dôsledku neistoty súvisiacej s dovoznými clami a nárast investícií do burzovo obchodovaných produktov krytých striebrom (ETP) vtedy výrazne obmedzili likviditu na londýnskom trhu.
V tomto roku však investičný sentiment negatívne ovplyvňujú očakávania vyšších úrokových sadzieb, silnejší dolár a rast výnosov dlhopisov.
Situácia na fyzickom trhu so striebrom sa zároveň zlepšila vďaka predaju kovu zo strany fondov ETP, odlevu striebra z amerických zásob a zmenšeniu deficitu na trhu, uviedli v piatok Silver Institute a Metals Focus.
Spoločnosť Metals Focus očakáva, že čistý odlev striebra z burzovo obchodovaných produktov dosiahne v tomto roku 45 miliónov uncí. V roku 2025 pritom tieto produkty zaznamenali čistý prílev 278 miliónov uncí. Začiatkom novembra predstavovali celkové zásoby striebra držané prostredníctvom ETP približne 1,25 miliardy uncí.
Očakáva sa, že priemyselný dopyt po striebre v tomto roku klesne o 3 %. Inštalácie fotovoltických zariadení zaostali za očakávaniami, predovšetkým v Číne, pričom rekordné januárové ceny striebra urýchlili jeho nahrádzanie alternatívnymi materiálmi.
Dopyt po strieborných šperkoch by sa mal znížiť o 22 % a po strieborných úžitkových predmetoch o 17 %. Vysoké ceny a slabšie spotrebiteľské výdavky vo vidieckych oblastiach Indie vedú zákazníkov k nákupu menších a ľahších výrobkov. Dopyt je slabý aj v Číne a Spojených štátoch.
Silný záujem drobných investorov o striebro z konca roka 2025 a začiatku roka 2026 sa podľa Metals Focus od marca výrazne oslabil v dôsledku poklesu jeho ceny. Spoločnosť očakáva, že celosvetový dopyt po investičných strieborných tehličkách a minciach sa v tomto roku zníži o 2 %. V Spojených štátoch by mali investície drobných investorov do týchto produktov klesnúť na najnižšiu úroveň od roku 2010.
(1 EUR = 1,1052 USD)