Globálny dopyt po zemnom plyne sa v roku 2025 zvýšil o menej ako 1 %
V roku 2026 sa očakáva zrýchlenie tempa rastu na približne 2 %, čo by viedlo k novému rekordu v spotrebe.
Autor TASR
Paríž 23. januára (TASR) - Globálny dopyt po zemnom plyne sa v uplynulom roku zvýšil o menej ako 1 %. V roku 2026 sa očakáva zrýchlenie tempa rastu na približne 2 %, čo by viedlo k novému rekordu v spotrebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v piatok odvolala na údaje Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).
Po relatívne silnom raste v roku 2024 sa rast dopytu po zemnom plyne v roku 2025 výrazne spomalil. Predbežné údaje naznačujú, že globálna spotreba zemného plynu sa v roku 2025 zvýšila o menej ako 1 %. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov bol tento rast poháňaný najmä Európou a Severnou Amerikou, zatiaľ čo dopyt v Ázii zostal slabý a v Eurázii klesol, uvádza sa v správe IEA. Podľa agentúry celková spotreba dosiahla vlani 4,286 bilióna kubických metrov.
V európskych štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa dopyt po zemnom plyne zvýšil o 3 % v dôsledku intenzívnejšieho využívania plynu v energetickom sektore pri nižšej výrobe elektriny z vetra a vody. V Severnej Amerike sa spotreba plynu zvýšila približne o 1 % vzhľadom na chladnejšie teploty počas zimy. Dopyt v Ázii sa v roku 2025 spomalil na najnižšiu úroveň od roku 2022. V Eurázii klesol približne o 2 %, čo odráža nižšiu spotrebu v Rusku. Rast dopytu v Afrike a na Blízkom východe dosiahol celkovo 2,5 %.
V roku 2026 sa rast dopytu podľa odhadov IEA zrýchli na 2 %, čím by celosvetová spotreba plynu dosiahla nový rekord 4,371 bilióna kubických metrov.
