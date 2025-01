Globálny dovoz LNG smeruje k najvyššej úrovni za posledný rok

Londýn 28. januára (TASR) - Globálny dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) v prvom mesiaci tohto roka by mal dosiahnuť viac než 38 miliónov ton. Uviedla to spoločnosť Kpler, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvyšší objem celosvetového dovozu LNG za posledný rok.



Podľa odhadov firmy Kpler dosiahne celosvetový objem dovozu LNG v januári 38,12 milióna ton. V decembri predstavoval 37,69 milióna ton. Odhadovaný januárový objem dovozu je najvyšší od januára 2024, v ktorom štáty po celom svete doviezli celkovo 38,73 milióna ton. Zároveň je to tretí najvyšší objem dovozu v histórii záznamov.



Dovoz smerom nahor ťahá Európa, kde dopyt zvyšuje nepriaznivé počasie a rýchlejšie míňanie plynu zo zásobníkov. V Ázii sú zásoby plynu vysoké a dopyt sa drží na miernej úrovni.



Európa by mala za január doviezť 11,82 milióna ton LNG. V prípade potvrdenia údajov to bude najvyšší objem dovozu od apríla 2023. Na porovnanie, v decembri doviezli európske krajiny 10,87 milióna ton skvapalneného plynu.