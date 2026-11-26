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Globálny námorný obchod podľa OSN v tomto roku nedosiahne nijaký rast
Dôvodom sú narušenie lodnej dopravy pre vojnu na Blízkom východe.
Autor TASR
Ženeva 26. novembra (TASR) - Globálny námorný obchod, ktorým sa prepravuje viac ako 80 % tovarov, za tento rok pravdepodobne vykáže stagnáciu. Uviedla to vo štvrtok Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD). Dôvodom sú narušenie lodnej dopravy pre vojnu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Predpokladá sa, že námorný obchod v roku 2026 zaznamená nulový rast,“ uviedla UNCTAD. Pretrvávajúce narušenia námornej dopravy cez Hormuzský prieliv spolu so šírením konfliktu do oblasti Červeného mora totiž komplikujú obchod.
Podľa UNCTAD využívanie iných prístavov a vnútrozemských dopravných sietí pomohlo udržať plynulosť obchodu, ale za cenu vyšších nákladov. „Narušenia hlavných námorných trás a kritických dopravných uzlov predlžujú plavby, zvyšujú prevádzkové náklady aj volatilitu cien prepravy a vytvárajú dodatočný tlak na dodávateľské reťazce, a to najmä v rozvojových krajinách,“ konštatovala UNCTAD.
V roku 2025 dosiahol námorný obchod úroveň 12,3 miliardy ton, čo znamenalo spomalenie tempa medziročného rastu na úroveň 1,9 % po posilnení o 3,9 % v predchádzajúcom roku.
„Predpokladá sa, že námorný obchod v roku 2026 zaznamená nulový rast,“ uviedla UNCTAD. Pretrvávajúce narušenia námornej dopravy cez Hormuzský prieliv spolu so šírením konfliktu do oblasti Červeného mora totiž komplikujú obchod.
Podľa UNCTAD využívanie iných prístavov a vnútrozemských dopravných sietí pomohlo udržať plynulosť obchodu, ale za cenu vyšších nákladov. „Narušenia hlavných námorných trás a kritických dopravných uzlov predlžujú plavby, zvyšujú prevádzkové náklady aj volatilitu cien prepravy a vytvárajú dodatočný tlak na dodávateľské reťazce, a to najmä v rozvojových krajinách,“ konštatovala UNCTAD.
V roku 2025 dosiahol námorný obchod úroveň 12,3 miliardy ton, čo znamenalo spomalenie tempa medziročného rastu na úroveň 1,9 % po posilnení o 3,9 % v predchádzajúcom roku.