Globálny obchod klesol o 1,3 % pre útoky v Červenom mori

Kiel 11. januára (TASR) - Globálny obchod klesol od novembra 2023 o 1,3 %, keďže útoky militantov na nákladné lode v Červenom mori viedli k zníženiu objemu prepravovaného nákladu v tomto kľúčovom regióne. Uviedol to vo štvrtok renomovaný nemecký ekonomický inštitút IfW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V súčasnosti sa cez Červené more prepravuje približne 200.000 kontajnerov denne, čo je strmý pokles z približne 500.000 za deň v novembri, uviedol inštitút IfW.



Presmerovanie lodí na dlhšiu trasu okolo Afriky v reakcii na útoky viedlo k tomu, že preprava produktov z ázijských výrobných centier do Európy trvá až o 20 dní dlhšie, povedal Julian Hinz, riaditeľ výskumného centra obchodnej politiky IfW.



"To sa odráža aj v klesajúcich číslach v prípade obchodu v Nemecku a Európskej únii (EÚ), keďže prepravovaný tovar je teraz stále na mori a ešte nebol vyložený v prístavoch, ako sa plánovalo," uviedol Hinz vo vyhlásení.



Veľké lodné spoločnosti, ako Maersk a Hapag-Lloyd posielajú teraz svoje plavidlá okolo juhoafrického Mysu dobrej nádeje, čo je dlhšia a drahšia trasa, keďže jemenskí húsíovia podporovaní Iránom zintenzívnili útoky na plavidlá v Červenom mori. Húsíovia tvrdia, že útoky sú prejavom solidarity s Palestínčanmi počas vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Útočia vraj na nákladné lode, ktoré majú nejaké väzby na židovský štát.



Pokiaľ ide o regióny, podľa údajov IfW za december klesol vývoz z EÚ o 2 % a dovoz o 3,1 %. Spojené štáty americké zaznamenali pokles exportu o 1,5 % a importu o 1 %, hoci obchodná cesta cez Červené more je pre túto krajinu menej kľúčová.



Čínsky obchod sa však vzoprel tomuto trendu, pričom vývoz vzrástol o 1,3 % a dovoz o 3,1 %. Inštitút uviedol, že je to pravdepodobne spôsobené blížiacimi sa oslavami čínskeho Nového lunárneho roka.