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< sekcia Ekonomika

Globálny obchod s LNG v roku 2025 dosiahol rekordných 437 miliónov ton

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Najviac k rastu prispeli Spojené štáty.

Autor TASR
Moskva 7. júla (TASR) - Globálny obchod so skvapalneným zemným plynom (LNG) vzrástol v roku 2025 o 6,3 % na rekordných 437 miliónov ton. Najviac k rastu prispeli Spojené štáty, oznámila v utorok Medzinárodná plynárenská únia (IGU). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Globálny obchod so skvapalneným zemným plynom dosiahol v roku 2025 nový rekord 436,98 milióna ton, čo je o 25,74 milióna ton, čiže o 6,3 % viac ako v roku 2024, a spája 24 exportných trhov s 50 importnými trhmi,“ uviedla IGU vo svojej novej správe.

Motorom rastu boli predovšetkým Spojené štáty, ktoré produkciu zvýšili o 22,3 milióna ton, nasledované Katarom (+4,3 milióna ton), Angolou a Malajziou (zhodne +1,1 milióna ton) a Nigériou (+ 1 milión ton).

Spojené štáty sa v roku 2025 opäť stali najväčším svetovým exportérom LNG. Svoj vývoz zvýšili na 110,74 milióna ton z úrovne 88,42 milióna ton v predchádzajúcom roku. Nasledoval Katar, ktorý zvýšil vývoz zo 77,23 milióna ton na 81,51 milióna ton. Austrália sa umiestnila na treťom mieste s 80,32 milióna ton. Rusko zostalo na štvrtom mieste s 30,52 milióna ton, čo znamenalo pokles o necelé tri milióny ton.

Najväčším dovozcom LNG bola v roku 2025 Čína so 69,77 milióna ton (-8,9 milióna ton), nasledovaná Japonskom (67,37 milióna ton) a Kórejskou republikou (48,67 milióna ton). Tieto krajiny predstavovali 42,6 % celosvetového dovozu LNG. Dovoz LNG do Európy zároveň prudko vzrástol o 26 miliónov ton na 126,7 milióna ton.
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