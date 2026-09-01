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Globálny odbyt automobilky BYD v auguste stúpol o viac ako 17 %

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Celkový predaj automobilky v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 17,8 % na 440.293 vozidiel. Dodávky vozidiel BYD do zahraničia sa zväčšili o 134,5 % na 189.466 vozidiel.

Autor TASR
Peking 1. septembra (TASR) - Globálny predaj čínskej automobilky BYD, ktorá je najväčším výrobcom elektrických vozidiel na svete, v auguste už štvrtý mesiac v rade vzrástol. Silný export totiž opäť prevážil nad slabým dopytom na domácom trhu firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Celkový predaj automobilky v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 17,8 % na 440.293 vozidiel. Dodávky vozidiel BYD do zahraničia sa zväčšili o 134,5 % na 189.466 vozidiel.

BYD stojí na čele ambícií čínskych výrobcov áut na zahraničných trhoch. Automobilka si získala pozíciu v zahraničí vrátane Európy a juhovýchodnej Ázie. Táto stratégia prispieva k ziskovosti BYD. Firma totiž počas januára až júna tohto roka prvýkrát vygenerovala viac príjmov v zahraničí ako v Číne. Kľúčovým pilierom rastu v zahraničí sa stala Brazília, ktorá je najväčším trhom BYD mimo Číny. Automobilka na tomto najväčšom automobilovom trhu v Latinskej Amerike chystá predaj svojho prvého lokálne vyrábaného plug-in hybridného vozidla.
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