Globálny odbyt automobilky Toyota v apríli klesol tretí mesiac v rade
Dôvodom bol prudký pokles odbytu na čínskom trhu a na Blízkom východe.
Autor TASR
Tokio 28. mája (TASR) - Globálny predaj vozidiel japonskej automobilky Toyota vrátane jej luxusnej značky Lexus sa v apríli medziročne už tretí mesiac v rade znížil. Dôvodom bol prudký pokles odbytu na čínskom trhu a na Blízkom východe. Výrobca áut vo štvrtok uviedol, že minulý mesiac celosvetovo predal 849.306 vozidiel, čo bol v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška pokles o 3,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Predaj Toyoty v Japonsku stúpol o 24,2 %. Odbyt v zahraničí však klesol o 7,5 %. Predaj na Blízkom východe sa znížil o 33,7 % na zhruba 31.000 automobilov a v Číne klesol o 25,4 % v dôsledku náročných trhových podmienok. Oslabil sa aj predaj na americkom trhu, ktorý je najväčším trhom Toyoty, a to o 4,6 %.
Globálna produkcia Toyoty v apríli medziročne vzrástla o 2 %. V Ázii sa výroba zvýšila o 12,9 %, ale klesla produkcia v USA a v Japonsku.
