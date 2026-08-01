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Globálny odbyt čínskej automobilky BYD v júli stúpol o viac ako pätinu
V júni globálny odbyt BYD medziročne stúpol o 5,5 % a odbyt v zahraničí sa zvýšil o 94,7 %.
Autor TASR
Peking 1. augusta (TASR) - Globálny predaj čínskej automobilky BYD, ktorá je najväčším výrobcom elektrických vozidiel na svete, v júli už tretí mesiac v rade vzrástol. Silný zahraničný dopyt totiž naďalej prevažuje nad zhoršením podmienok na domácom trhu. Celosvetový odbyt vozidiel BYD oproti rovnakému mesiacu minulého roka stúpol o 21,8 % na 419.211 kusov. Predaj osobných automobilov a pickupov BYD na zahraničných trhoch minulý mesiac medziročne vzrástol o 124,3 % na 179.841 vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V júni globálny odbyt BYD medziročne stúpol o 5,5 % a odbyt v zahraničí sa zvýšil o 94,7 %. Júnový medziročný rast celkového predaja nastal po jeho májovom posilnení o 0,3 %. V máji sa tak ukončil osem mesiacov trvajúci pokles globálneho predaja automobilky.
Predseda predstavenstva spoločnosti BYD Wang Čchuan-fu minulý mesiac vyslovil presvedčenie, že jeho firma sa do piatich rokov stane najväčším výrobcom áut na svete. K dosiahnutiu tohto cieľa podľa neho môže pomôcť rast exportu a technologický pokrok vrátane modernizácie batérií a možností rýchleho nabíjania.
V júni globálny odbyt BYD medziročne stúpol o 5,5 % a odbyt v zahraničí sa zvýšil o 94,7 %. Júnový medziročný rast celkového predaja nastal po jeho májovom posilnení o 0,3 %. V máji sa tak ukončil osem mesiacov trvajúci pokles globálneho predaja automobilky.
Predseda predstavenstva spoločnosti BYD Wang Čchuan-fu minulý mesiac vyslovil presvedčenie, že jeho firma sa do piatich rokov stane najväčším výrobcom áut na svete. K dosiahnutiu tohto cieľa podľa neho môže pomôcť rast exportu a technologický pokrok vrátane modernizácie batérií a možností rýchleho nabíjania.