< sekcia Ekonomika
Globálny odbyt elektrických áut sa vo februári znížil o 11 %
V Číne, ktorá je najväčším trhom s elektromobilmi na svete, sa počet registrácií nových elektrických áut minulý mesiac prepadol o 32 % na menej ako 500.000 vozidiel, uviedla spoločnosť BMI.
Autor TASR
Londýn 13. marca (TASR) - Globálny počet registrácií nových elektromobilov vo februári už druhý mesiac v rade klesol, a to o 11 % na zhruba jeden milión, čo bolo najmenej od februára 2024. Dôvodom bolo najväčšie oslabenie predaja v Číne od začiatku pandémie COVID-19 v roku 2020. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnila poradenská spoločnosť Benchmark Mineral Intelligence (BMI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V Číne, ktorá je najväčším trhom s elektromobilmi na svete, sa počet registrácií nových elektrických áut minulý mesiac prepadol o 32 % na menej ako 500.000 vozidiel, uviedla spoločnosť BMI. Peking totiž ukončil poskytovanie subvencií na nákup elektromobilov a v závere minulého roka v krajine vypršala aj platnosť oslobodenia od dane pri nákupe elektrických áut.
Odbyt elektromobilov v Severnej Amerike sa zmenšil o 35 % na necelých 90.000 vozidiel. Išlo o pokles predaja už piaty mesiac v rade. Predaj elektromobilov v Európe však vo februári vzrástol o 21 %. Počet registrácií elektrických áut vo zvyšku sveta vzrástol o 78 % na viac ako 180.000 vozidiel, keďže čínske automobilky pokračovali v rozširovaní svojej prítomnosti na ázijských trhoch a v Austrálii.
V Číne, ktorá je najväčším trhom s elektromobilmi na svete, sa počet registrácií nových elektrických áut minulý mesiac prepadol o 32 % na menej ako 500.000 vozidiel, uviedla spoločnosť BMI. Peking totiž ukončil poskytovanie subvencií na nákup elektromobilov a v závere minulého roka v krajine vypršala aj platnosť oslobodenia od dane pri nákupe elektrických áut.
Odbyt elektromobilov v Severnej Amerike sa zmenšil o 35 % na necelých 90.000 vozidiel. Išlo o pokles predaja už piaty mesiac v rade. Predaj elektromobilov v Európe však vo februári vzrástol o 21 %. Počet registrácií elektrických áut vo zvyšku sveta vzrástol o 78 % na viac ako 180.000 vozidiel, keďže čínske automobilky pokračovali v rozširovaní svojej prítomnosti na ázijských trhoch a v Austrálii.