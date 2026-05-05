Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Globálny odbyt elektromobilov v prvom kvartáli medziročne o 1 % klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Mníchov 5. mája (TASR) - Globálny predaj elektrických áut sa v prvom štvrťroku tohto roka oslabil. Odbyt na 43 kľúčových trhoch, ktoré analyzovala poradenská spoločnosť PwC, medziročne klesol o 1 % na necelých 2,7 milióna elektromobilov. PwC uviedla, že ide o nezvyčajný prípad, keďže trh s elektromobilmi dosahuje trvalý rast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Hlavným dôvodom oslabenia globálneho trhu s elektrickými autami bolo zníženie dopytu v Číne. Podľa údajov PwC sa na čínskom trhu v prvom kvartáli predalo 1,32 milióna elektromobilov, čo bol medziročný pokles o 20 %. V USA bolo zmenšenie odbytu ešte výraznejšie, a to o 23 % na necelých 233.000 elektrických vozidiel.

Rast predaja v iných častiach sveta oslabenie odbytu v Číne a USA nedokázal vykompenzovať, hoci predaj v Európe stúpol o 26 % na takmer 724.000 elektrických automobilov. Motorom rastu v Európe bol silný dopyt v Nemecku a vo Francúzsku.

Napriek poklesu odbytu v prvom kvartáli sa význam trhu s elektrickými autami posilnil, pretože globálny predaj vozidiel so spaľovacími motormi počas januára až marca sa znížil výraznejšie, a to o 8 %. Spoločnosť PwC uviedla, že podiel elektromobilov na trhu s autami v prvom štvrťroku stúpol na rekordných 16 %.

Podľa PwC pokles predaja elektrických vozidiel v Číne spôsobili jednorazové faktory, napríklad zníženie dotácií. Poradenská firma očakáva, že predaj elektrických automobilov sa v priebehu druhého štvrťroka opäť zvýši.
