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Globálny odbyt firmy Kia za január až október medziročne stúpol o 5,1%
V treťom štvrťroku vzrástol predaj hybridných a elektrických vozidiel značky Kia v Spojených štátoch medziročne o 118 % na približne 69.000 kusov.
Autor TASR
Soul 8. novembra (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia smeruje k tomu, že prvýkrát za ostatných 12 rokov dosiahne svoj celoročný plán predaja. Spoločnosť do konca októbra celkovo predala takmer 2,77 milióna vozidiel, čo bol medziročný rast o 5,1 %. Odbyt áut Kia na juhokórejskom trhu medziročne stúpol o 7,4 % a predaj v zahraničí sa zvýšil o 4,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Yonhap.
Objem predaja od začiatku roka do záveru októbra predstavuje 82,7 % z celoročného plánu spoločnosti, ktorá chce v tomto roku predať 3,35 milióna vozidiel. Ak si udrží súčasný mesačný predaj na úrovni v priemere viac ako 291 000.vozidiel aj počas zvyšku roka, dosiahne svoj ročný cieľ prvýkrát od roku 2014.
Silný odbyt Kie v tomto roku možno podľa analytikov pripísať uvedeniu nových modelov, ktoré zodpovedajú špecifickým požiadavkám jednotlivých regiónov na pohonné systémy. Od minulého roka uviedla Kia na trh viacero nových modelov vrátane stredne veľkého pick-upu Tasman a dvoch nových úplne elektrických vozidiel Kia EV4 a Kia EV5.
V treťom štvrťroku vzrástol predaj hybridných a elektrických vozidiel značky Kia v Spojených štátoch medziročne o 118 % na približne 69.000 kusov. Globálny predaj elektrických vozidiel Kia medziročne tiež vzrástol, a to o 75,4 %.
Objem predaja od začiatku roka do záveru októbra predstavuje 82,7 % z celoročného plánu spoločnosti, ktorá chce v tomto roku predať 3,35 milióna vozidiel. Ak si udrží súčasný mesačný predaj na úrovni v priemere viac ako 291 000.vozidiel aj počas zvyšku roka, dosiahne svoj ročný cieľ prvýkrát od roku 2014.
Silný odbyt Kie v tomto roku možno podľa analytikov pripísať uvedeniu nových modelov, ktoré zodpovedajú špecifickým požiadavkám jednotlivých regiónov na pohonné systémy. Od minulého roka uviedla Kia na trh viacero nových modelov vrátane stredne veľkého pick-upu Tasman a dvoch nových úplne elektrických vozidiel Kia EV4 a Kia EV5.
V treťom štvrťroku vzrástol predaj hybridných a elektrických vozidiel značky Kia v Spojených štátoch medziročne o 118 % na približne 69.000 kusov. Globálny predaj elektrických vozidiel Kia medziročne tiež vzrástol, a to o 75,4 %.