Globálny odbyt juhokórejskej automobilky Kia vlani stúpol o 2 %
Autor TASR
Soul 5. januára (TASR) - Automobilka Kia Corp., ktorá je druhým najväčším juhokórejským výrobcom áut, v pondelok oznámila, že jej vlaňajší predaj medziročne vzrástol o 2 %. Pomohol tomu silný dopyt po športových úžitkových vozidlách (SUV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Yonhap.
Kia v minulom roku predala 3.135.803 vozidiel, pričom v roku 2024 bol jej odbyt na úrovni 3.089.300 áut. Predaj na domácom trhu vlani vzrástol o 1 % na 545.776 automobilov. Odbyt v zahraničí stúpol o 2 % na 2.584.238 vozidiel. „Predaj spoločnosti v zahraničí v minulom roku podporil silný odbyt SUV modelov Sportage a Seltos,“ uviedla automobilka. V decembri však Kia predala len 236.672 áut, čo bol medziročný pokles o 1 %.
Automobilka chce v tomto roku globálne predať 3,35 milióna vozidiel. Exportovať plánuje 2,77 milióna áut a na domácom trhu plánuje odbyt na úrovni 565.000 automobilov. V záujme tohto cieľa chce Kia rozšíriť predaj elektromobilov a posilniť ponuku hybridných vozidiel.
