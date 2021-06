Globálny počet dolárových milionárov sa zvýšil aj počas koronakrízy

Zürich/Frankfurt nad Mohanom 22. júna (TASR) - Počet dolárových milionárov sa celosvetovo podľa analýzy švajčiarskeho finančného koncernu Credit Suisse zvýšil aj v roku 2020 poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19. Najvýraznejší nárast ich počtu v klube bohatých zaznamenali USA nasledované Nemeckom.



Podľa správy Global Wealth Report, ktorú každoročne zverejňuje Credit Suisse od roku 2020, bolo na konci minulého roka na svete takmer 56,1 milióna dolárových milionárov. To je o dobrých 5,2 milióna viac ako na konci roka 2019.



Výrazne najviac z nich žije v USA (takmer 22 miliónov, o 1,73 milióna viac ako pred rokom), za ktorými nasledujú Čína (okolo 5,3 milióna, +257.000) a Japonsko (okolo 3,7 milióna, +390.000). V Nemecku žilo na konci minulého roka 2,95 milióna dolárových milionárov, čo bolo o 633.000 viac ako na konci roka 2019.



Celkovo globálny majetok v priebehu minulého roka stúpol o 28,7 bilióna USD na 418,3 bilióna USD (351,78 bilióna eur).



"Pre obmedzenú spotrebu prudko narástli úspory domácností, čo zvýšilo finančný majetok domácností a znížilo ich dlhy," uviedla šéfka oddelenia Economics & Research Credit Suisse Nannette Hechler-Fayd'herbe. "Najväčší vplyv malo zrejme zníženie úrokových sadzieb centrálnymi bankami. To je jeden z hlavných dôvodov nárastu akciových kurzov a cien domov, ktorý sa opäť priamo prenáša do nášho výpočtu majetku domácností."



Credit Suisse pri svojom výpočte majetku domácností na rozdiel od iných štúdií, napríklad nemeckej centrálnej banky, započítava aj nehnuteľnosti. Autori štúdie Credit Suisse predpokladajú, že aj v najbližších rokoch bude počet dolárových milionárov po celom svete rásť rýchlejšie ako priemerný majetok. Medzi dôvody patrí zhodnocovanie akcií, domov a bytov.



(1 EUR = 1,1891 USD)