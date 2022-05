Globálny predaj áut v tomto roku bude najnižší od roku 2011

Duisburg 14. mája (TASR) - Globálny nedostatok súčiastok bude mať počas celého tohto roka negatívny vplyv na produkciu áut. To spôsobí nárast cien a pokles predaja, prognózuje duisburský inštitút CAR (Center Automotive Research).



Podľa CAR sa tento rok po celom svete predá len 67,6 milióna nových áut. To by bolo približne o 1 milión menej v porovnaní s pandemickým rokom 2020 a najmenej od roku 2011. Inštitút očakáva, že najprudší pokles zaznamená Európa.



Kľúčovým dôvodom prepadu sú veľké produkčné problémy spôsobené nedostatkom súčiastok, ako sú polovodiče, ktoré hrajú kriticky dôležitú úlohu v moderných autách.



Výrobcovia sa pokúsia vykompenzovať dodatočné náklady a nízku vyťaženosť závodov zvýšením cien, uviedol šéf CAR Ferdinand Dudenhöffer. Vzhľadom na nedostatočnú ponuku majú dostatočný priestor na zvyšovanie cien. Dudenhöffer poukázal na to, že automobilky doteraz počas pandémie zaznamenali relatívne vysoké tržby aj napriek dočasnému zastaveniu výroby a narušeniu dodávateľských reťazcov.