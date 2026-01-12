< sekcia Ekonomika
Globálny predaj automobilky MercedesBenz v roku 2025 klesol o 10 %
Stuttgart 12. januára (TASR) - Slabý dopyt v Číne a americké clá mali v minulom roku negatívny vplyv na predaj nemeckej automobilky Mercedes-Benz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mercedes-Benz v roku 2025 predal približne 2,16 milióna vozidiel, čo bolo o 10 % menej ako v roku predtým. Predaj osobných áut koncernu sa znížil o 9 % na niečo viac ako 1,8 milióna a odbyt vanov klesol o 11 % na 359.100.
Podiel plne elektrických modelov na celkovom odbyte koncernu predstavoval v minulom roku necelú desatinu.
V Číne, ktorá je pre automobilku najväčším trhom a kde Mercedes dodal takmer tretinu všetkých vozidiel (551.900 kusov), sa predaj prepadol o 19 %. Dôvodmi sú opatrnosť čínskych spotrebiteľov a výrazné zvýšenie konkurencie zo strany domácich výrobcov.
V Nemecku zostal predaj (213.200 vozidiel) približne na úrovni predchádzajúceho roka.
V Spojených štátoch mali na výsledkoch skupiny podiel predovšetkým clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom. Mercedes tam v roku 2025 predal približne 285.000 vozidiel, čo bolo o 12 % menej ako v roku 2024.
