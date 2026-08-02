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< sekcia Ekonomika

Globálny predaj čínskej automobilky BYD v júli vzrástol takmer o 22 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov spoločnosti zverejnených v sobotu (1. 8.), celkový predaj BYD v júli medziročne stúpol o 21,8 % na 419.211 vozidiel.

Autor TASR
Peking 2. augusta (TASR) - Globálny predaj čínskej automobilky BYD v júli vzrástol tretí mesiac po sebe. Vysoký dopyt na zahraničných trhoch opäť vykompenzoval slabší vývoj na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov spoločnosti zverejnených v sobotu (1. 8.), celkový predaj BYD v júli medziročne stúpol o 21,8 % na 419.211 vozidiel. Zahraničné dodávky osobných automobilov a pickupov BYD medziročne vyskočili až o 124,3 % na 179.841 vozidiel.
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