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Globálny predaj čínskej automobilky BYD v júli vzrástol takmer o 22 %
Podľa výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov spoločnosti zverejnených v sobotu (1. 8.), celkový predaj BYD v júli medziročne stúpol o 21,8 % na 419.211 vozidiel.
Autor TASR
Peking 2. augusta (TASR) - Globálny predaj čínskej automobilky BYD v júli vzrástol tretí mesiac po sebe. Vysoký dopyt na zahraničných trhoch opäť vykompenzoval slabší vývoj na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov spoločnosti zverejnených v sobotu (1. 8.), celkový predaj BYD v júli medziročne stúpol o 21,8 % na 419.211 vozidiel. Zahraničné dodávky osobných automobilov a pickupov BYD medziročne vyskočili až o 124,3 % na 179.841 vozidiel.
Podľa výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov spoločnosti zverejnených v sobotu (1. 8.), celkový predaj BYD v júli medziročne stúpol o 21,8 % na 419.211 vozidiel. Zahraničné dodávky osobných automobilov a pickupov BYD medziročne vyskočili až o 124,3 % na 179.841 vozidiel.