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Globálny predaj elektrických nákladných áut sa vlani zdvojnásobil
Čína sa na celosvetovom predaji elektrických nákladných vozidiel a autobusov podieľala takmer 90 %.
Autor TASR
New York 20. augusta (TASR) - Predaj elektrických nákladných vozidiel a autobusov sa v minulom roku celosvetovo takmer zdvojnásobil. Globálne sa ich predalo viac ako pol milióna. Vyplýva to z údajov neziskovej výskumnej organizácie Medzinárodná rada pre čistú dopravu (ICCT), ktoré zverejnila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lídrom rastu predaja elektrických nákladných áut a autobusov bola Čína, ale aj Európska únia a India zaznamenali v dvojciferný rast, uviedla ICCT. Čína sa na celosvetovom predaji elektrických nákladných vozidiel a autobusov podieľala takmer 90 %.
Predaj elektrických nákladných áut v Európskej únii sa v roku 2025 zvýšil o 71 % a ich podiel na celkovom trhu nákladných vozidiel stúpol na úroveň 4,5 %.
Lídrom rastu predaja elektrických nákladných áut a autobusov bola Čína, ale aj Európska únia a India zaznamenali v dvojciferný rast, uviedla ICCT. Čína sa na celosvetovom predaji elektrických nákladných vozidiel a autobusov podieľala takmer 90 %.
Predaj elektrických nákladných áut v Európskej únii sa v roku 2025 zvýšil o 71 % a ich podiel na celkovom trhu nákladných vozidiel stúpol na úroveň 4,5 %.