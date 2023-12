Globálny predaj elektrických vozidiel dosiahol v novembri nový rekord

Londýn 12. decembra (TASR) – Globálny predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov (PHEV) v novembri vzrástol medziročne o 20 %, keďže silný dopyt v Severnej Amerike a Číne vykompenzoval nižší predaj v Európe. Uviedla to v utorok spoločnosť Rho Motion, ktorá sa venuje prieskumu trhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa jej údajov sa v novembri 2023 predalo na celom svete 1,4 milióna kusov BEV a PHEV. To je nárast z 1,1 milióna v novembri 2022 a nový mesačný rekord.



"Predaj naďalej rástol napriek mnohým negatívnym náladám na trhu a očakávame, že zostane silný aj v decembri," povedal dátový manažér Charles Lester.



Niektorí výrobcovia automobilov sa obávajú, že po rokoch zrýchľovania by sa predaj elektrických áut v Európe a inde mohol spomaliť, keďže potenciálni kupci čakajú na lepšie a lacnejšie modely, ktoré budú dostupné o dva až tri roky.



Predaj BEV tvoril v novembri 70 % a PHEV zvyšných 30 % z globálneho odbytu tzv. nových energetických vozidiel.



Čína pritom zaznamenala nárast ich predaja o 25 %, USA a Kanada o 43 %, ale v Európe došlo k poklesu predaja o 3 % v porovnaní s rovnakým mesiacom 2022. Výsledok v Európe však odzrkadľuje silný koniec roka 2022, keď Nemci kupovali elektrické autá pred znížením vládnych dotácií, uviedla spoločnosť Rho Motion.



Očakáva však, že predaj elektrických áut v Európe zostane silný vzhľadom na to, že automobilky na kontinente musia plniť prísne emisné ciele.