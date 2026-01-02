< sekcia Ekonomika
Globálny predaj elektromobilov Tesla sa medziročne zmenšil o 8,5 %
Svoju rolu v poklese odbytu Tesly vo štvrtom kvartáli vlaňajška zohralo aj to, že v USA v závere septembra prestali nákupy elektromobilov podporovať daňovými bonusmi.
Autor TASR
San José 2. januára (TASR) - Globálny odbyt elektromobilov Tesla v záverečnom štvrťroku vlaňajška medziročne klesol o 15,6 %. Americká automobilka, ktorú vlastní miliardár Elon Musk, to oznámila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tesla, ktorá je priekopníkom v oblasti elektrických áut, uviedla, že počas októbra až decembra dodala zákazníkom na celom svete 418.227 vozidiel. Za celý rok 2025 automobilka predala viac ako 1,636 milióna elektromobilov. Oproti predchádzajúcemu roku to však bol pokles o 8,5 %. Vlaňajšok tak bol už druhým rokom, v ktorom sa odbyt Tesly oslabil. Jej predaj kulminoval v roku 2023, keď zákazníkom dodala viac ako 1,8 milióna vozidiel.
Svoju rolu v poklese odbytu Tesly vo štvrtom kvartáli vlaňajška zohralo aj to, že v USA v závere septembra prestali nákupy elektromobilov podporovať daňovými bonusmi. V treťom štvrťroku minulého roka predaj áut Tesla stúpol o 7,4 % na 497.099, keďže kupujúci sa ponáhľali, aby ešte mohli bonus využiť.
Tesla, ktorá je priekopníkom v oblasti elektrických áut, uviedla, že počas októbra až decembra dodala zákazníkom na celom svete 418.227 vozidiel. Za celý rok 2025 automobilka predala viac ako 1,636 milióna elektromobilov. Oproti predchádzajúcemu roku to však bol pokles o 8,5 %. Vlaňajšok tak bol už druhým rokom, v ktorom sa odbyt Tesly oslabil. Jej predaj kulminoval v roku 2023, keď zákazníkom dodala viac ako 1,8 milióna vozidiel.
Svoju rolu v poklese odbytu Tesly vo štvrtom kvartáli vlaňajška zohralo aj to, že v USA v závere septembra prestali nákupy elektromobilov podporovať daňovými bonusmi. V treťom štvrťroku minulého roka predaj áut Tesla stúpol o 7,4 % na 497.099, keďže kupujúci sa ponáhľali, aby ešte mohli bonus využiť.