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Globálny predaj elektromobilov v októbri medziročne stúpol o 8 %
Objem predaja od začiatku roka do záveru októbra sa zvýšil o 5 % na 17,5 milióna vozidiel.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Globálny dopyt po elektrických vozidlách sa v októbri vrátil k medziročnému rastu. Predaj nových batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridov stúpol o 8 % na 2,09 milióna kusov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Objem predaja od začiatku roka do záveru októbra sa zvýšil o 5 % na 17,5 milióna vozidiel. Podľa britskej výskumnej spoločnosti Benchmark Mineral Intelligence, ktorá údaje o vývoji predaja zverejnila vo štvrtok, išlo o výsledok veľmi nízkej porovnávacej základne v USA, ale aj pokračujúceho rastu v Európe.
„Čínsky domáci trh síce klesá, ale vedie to k tomu, že mnohí výrobcovia automobilov zintenzívnili vývoz, čím výrazne prispeli k odbytu vo zvyšku sveta,“ uviedol Charles Lester zo spoločnosti Benchmark. „Tempo medziročného poklesu v Číne sa zmiernilo na 12 % a vývoz osobných nových energetických vozidiel (NEV) z Číny stúpol na takmer 600.000 kusov, čo predstavuje ďalší mesačný rekord,“ dodal Lester.
V Európe predaj elektrických áut v októbri vzrástol o 36 %, k čomu prispeli dotácie, rastúce ceny palív, emisná legislatíva Európskej únie a širšia ponuka modelov. V Severnej Amerike odbyt elektromobilov v októbri stúpol o 24 %.
Objem predaja od začiatku roka do záveru októbra sa zvýšil o 5 % na 17,5 milióna vozidiel. Podľa britskej výskumnej spoločnosti Benchmark Mineral Intelligence, ktorá údaje o vývoji predaja zverejnila vo štvrtok, išlo o výsledok veľmi nízkej porovnávacej základne v USA, ale aj pokračujúceho rastu v Európe.
„Čínsky domáci trh síce klesá, ale vedie to k tomu, že mnohí výrobcovia automobilov zintenzívnili vývoz, čím výrazne prispeli k odbytu vo zvyšku sveta,“ uviedol Charles Lester zo spoločnosti Benchmark. „Tempo medziročného poklesu v Číne sa zmiernilo na 12 % a vývoz osobných nových energetických vozidiel (NEV) z Číny stúpol na takmer 600.000 kusov, čo predstavuje ďalší mesačný rekord,“ dodal Lester.
V Európe predaj elektrických áut v októbri vzrástol o 36 %, k čomu prispeli dotácie, rastúce ceny palív, emisná legislatíva Európskej únie a širšia ponuka modelov. V Severnej Amerike odbyt elektromobilov v októbri stúpol o 24 %.