Globálny predaj elektromobilov vzrástol v septembri o 30,5 %

Londýn 15. októbra (TASR) - Celosvetový predaj elektromobilov sa minulý mesiac zvýšil medziročne takmer o tretinu, keďže Čína prekonala rekordný počet zaznamenaný v auguste a Európa obnovila rast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti Rho Motion.



V septembri sa celosvetovo predalo 1,69 milióna batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov, oznámila firma Rho Motion. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená rast o 30,5 %. K výraznému rastu prispela najmä Čína, kde sa objem predaja zvýšil o 47,9 % na nový rekord 1,12 milióna vozidiel. Predaj v USA a Kanade vzrástol oveľa miernejšie o 4,3 % na 150.000 áut.



V Európe sa predaj elektrických vozidiel zvýšil o 4,2 % na 300 miliónov kusov vďaka nárastu o 24 % v Spojenom kráľovstve a zlepšeniu predaja v Taliansku, Nemecku a Dánsku. Na čínskom trhu elektrické vozidlá expandujú rýchlejšie, ako sa očakávalo, a predaj "by mohol byť rekordný každý mesiac až do konca roka", uviedol Charles Lester zo spoločnosti Rho Motion. Za jednoznačne pozitívnu správu označil medziročný rast o 7 % zaznamenaný v Nemecku.



Rho Motion teraz očakáva, že predaj elektrických vozidiel v Európe dosiahne 3,78 milióna vozidiel v roku 2025 a 9,78 milióna v roku 2030, čo je o 24 %, resp. 19 % menej ako spoločnosť uvádzala v predchádzajúcich odhadoch.