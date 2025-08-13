< sekcia Ekonomika
Globálny predaj elektromobilov vzrástol najslabším tempom za polroka
Podpísal sa pod to najmä vývoj predaja elektromobilov v Číne.
Autor TASR
Londýn 13. augusta (TASR) - Celosvetový predaj elektrických vozidiel vzrástol aj v júli o viac než 20 %, rast bol však slabší než v júni a najslabší za posledných šesť mesiacov. Podpísal sa pod to najmä vývoj predaja elektromobilov v Číne. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti na prieskum trhu Rho Motion.
V júli sa celosvetovo predalo približne 1,6 milióna batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov, oznámila v stredu firma Rho Motion. Oproti júlu minulého roka to predstavuje zvýšenie 21 %. Na porovnanie, v júni rast dosiahol 25 %. Júlové tempo rastu predaja elektrických áut tak bolo najslabšie od januára tohto roka.
Vývoj na globálnom trhu do veľkej miery ovplyvnila Čína, ktorá je najväčším trhom pre elektrické vozidlá. Na celosvetovom predaji sa podieľa viac než polovicou. V júli sa však rast predaja týchto vozidiel v Číne výrazne spomalil.
Zatiaľ čo v prvom polroku dosahoval rast predaja elektrických áut v Číne mesačne v priemere 36 %, v júli dosiahol iba 12 %. Dôvodom bolo pozastavenie niektorých vládnych dotačných programov na kúpu BEV a plug-in hybridov, povedal manažér z Rho Motion Charles Lester.
V Číne sa v júli predalo približne milión elektrických vozidiel. V Európe to bolo zhruba 390.000 áut, čo znamená medziročný rast o 48 %. V Severnej Amerike sa predaj týchto áut zvýšil o 10 % na vyše 170.000. Vo zvyšku sveta dosiahol predaj viac než 140.000 elektrických vozidiel, čo medziročne znamená rast o 55 %.
Očakáva sa však, že rast predaja týchto áut v Číne sa v auguste opäť výrazne zvýši, keďže vláda prišla s novým balíkom financií na podporu predaja ekologickejších vozidiel. Na druhej strane, Lester predpokladá ku koncu septembra útlm v USA, kde prezident Donald Trump k tomuto dátumu ukončil podporu na kúpu elektromobilov.
