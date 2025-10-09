< sekcia Ekonomika
Globálny predaj Porsche za 9 mesiacov roka klesol o 6 %
Autor TASR
Stuttgart 9. októbra (TASR) – Nemecký výrobca luxusných automobilov Porsche za prvých deväť mesiacov roka predal 212.500 vozidiel. K medziročnému poklesu o približne 6 % prispel najmä prudký pokles dopytu v Číne, oznámila to vo štvrtok spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V Číne skupina predala iba 32.200 automobilov, čo predstavuje medziročný pokles o 26 %. Na jednom zo svojich najdôležitejších trhov čelí Porsche intenzívnemu tlaku zo strany miestnych výrobcov, ako aj slabšiemu dopytu v dôsledku ochladzovania druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Generálny riaditeľ automobilky Oliver Blume varoval, že trh s luxusnými výrobkami v Číne skolaboval.
Predaje klesli aj v Nemecku a zvyšku Európy. Situácia v Severnej Amerike bola pre Porsche priaznivejšia a spoločnosť tam hlásila 64.400 predaných vozidiel. K rastu mohol prispieť zvýšený záujem o kúpu ešte pred nadobudnutím platnosti nových amerických ciel.
Približne 23 % vozidiel, ktoré skupina predala za prvé tri štvrťroky roky na celom svete, bolo čisto elektrických.
