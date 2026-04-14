Globálny predaj skupiny BMW klesol v 1. štvrťroku o 2,5 %
V prípade vlajkovej značky BMW skupina zaznamenala ešte výraznejší pokles predaja, a to o 4,6 % na 496.050 kusov. Predaj značky Mini, naopak, vzrástol o 5,9 % na 68.427 automobilov.
Autor TASR
Mníchov 14. apríla (TASR) - Skupina BMW predala v prvom štvrťroku na celom svete 565.748 áut, čo predstavuje pokles o 3,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V prípade vlajkovej značky BMW skupina zaznamenala ešte výraznejší pokles predaja, a to o 4,6 % na 496.050 kusov. Predaj značky Mini, naopak, vzrástol o 5,9 % na 68.427 automobilov. Divízia Rolls-Royce predala 1271 automobilov, čo je o 8 % menej ako v marci 2025. Na dôležitom čínskom trhu skupina zaznamenala pokles predaja o 10 % na 144.000 vozidiel. V USA odbyt klesol o 4,3 % na niečo vyše 90.000 kusov.
Podstatne lepšie sa darilo v Nemecku, kde predaj vzrástol o 10,7 % na 68.000 automobilov. V celej Európe mníchovský koncern predal 236.000 vozidiel, čo predstavuje trojpercentný nárast. Hoci BMW v uplynulých rokoch často dosahovala mimoriadne silné výsledky v oblasti elektromobility, v súčasnosti sa v tomto segmente prejavuje slabosť. Odbyt čisto elektrických vozidiel v prvom štvrťroku klesol o 20 % na 87.000 kusov. To môže čiastočne súvisieť s elektromobilmi postavenými na platforme Nová trieda (Neue Klasse). Skupina zatiaľ dodal zákazníkom len veľmi málo týchto vozidiel, ktoré však už približne pol roka tvoria významnú časť nových objednávok.
„S viac ako 50.000 prijatými objednávkami od začiatku predaja v Európe prekonáva záujem zákazníkov o model BMW iX3 naše vysoké očakávania,“ uviedol Jochen Goller, člen predstavenstva BMW zodpovedný za predaj. „A aj k nedávno predstavenému druhému modelu novej triedy BMW i3 dostávame mimoriadne pozitívnu odozvu,“ dodal.
V prípade vlajkovej značky BMW skupina zaznamenala ešte výraznejší pokles predaja, a to o 4,6 % na 496.050 kusov. Predaj značky Mini, naopak, vzrástol o 5,9 % na 68.427 automobilov. Divízia Rolls-Royce predala 1271 automobilov, čo je o 8 % menej ako v marci 2025. Na dôležitom čínskom trhu skupina zaznamenala pokles predaja o 10 % na 144.000 vozidiel. V USA odbyt klesol o 4,3 % na niečo vyše 90.000 kusov.
Podstatne lepšie sa darilo v Nemecku, kde predaj vzrástol o 10,7 % na 68.000 automobilov. V celej Európe mníchovský koncern predal 236.000 vozidiel, čo predstavuje trojpercentný nárast. Hoci BMW v uplynulých rokoch často dosahovala mimoriadne silné výsledky v oblasti elektromobility, v súčasnosti sa v tomto segmente prejavuje slabosť. Odbyt čisto elektrických vozidiel v prvom štvrťroku klesol o 20 % na 87.000 kusov. To môže čiastočne súvisieť s elektromobilmi postavenými na platforme Nová trieda (Neue Klasse). Skupina zatiaľ dodal zákazníkom len veľmi málo týchto vozidiel, ktoré však už približne pol roka tvoria významnú časť nových objednávok.
„S viac ako 50.000 prijatými objednávkami od začiatku predaja v Európe prekonáva záujem zákazníkov o model BMW iX3 naše vysoké očakávania,“ uviedol Jochen Goller, člen predstavenstva BMW zodpovedný za predaj. „A aj k nedávno predstavenému druhému modelu novej triedy BMW i3 dostávame mimoriadne pozitívnu odozvu,“ dodal.