Utorok 14. apríl 2026
Globálny predaj skupiny BMW klesol v 1. štvrťroku o 2,5 %

Na snímke logo značky BMW na hlavnej administratívnej budove a orientačnom bode výrobcu vozidiel BMW v Mníchove v piatok 28. marca 2025. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Mníchov 14. apríla (TASR) - Skupina BMW predala v prvom štvrťroku na celom svete 565.748 áut, čo predstavuje pokles o 3,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V prípade vlajkovej značky BMW skupina zaznamenala ešte výraznejší pokles predaja, a to o 4,6 % na 496.050 kusov. Predaj značky Mini, naopak, vzrástol o 5,9 % na 68.427 automobilov. Divízia Rolls-Royce predala 1271 automobilov, čo je o 8 % menej ako v marci 2025. Na dôležitom čínskom trhu skupina zaznamenala pokles predaja o 10 % na 144.000 vozidiel. V USA odbyt klesol o 4,3 % na niečo vyše 90.000 kusov.

Podstatne lepšie sa darilo v Nemecku, kde predaj vzrástol o 10,7 % na 68.000 automobilov. V celej Európe mníchovský koncern predal 236.000 vozidiel, čo predstavuje trojpercentný nárast. Hoci BMW v uplynulých rokoch často dosahovala mimoriadne silné výsledky v oblasti elektromobility, v súčasnosti sa v tomto segmente prejavuje slabosť. Odbyt čisto elektrických vozidiel v prvom štvrťroku klesol o 20 % na 87.000 kusov. To môže čiastočne súvisieť s elektromobilmi postavenými na platforme Nová trieda (Neue Klasse). Skupina zatiaľ dodal zákazníkom len veľmi málo týchto vozidiel, ktoré však už približne pol roka tvoria významnú časť nových objednávok.

S viac ako 50.000 prijatými objednávkami od začiatku predaja v Európe prekonáva záujem zákazníkov o model BMW iX3 naše vysoké očakávania,“ uviedol Jochen Goller, člen predstavenstva BMW zodpovedný za predaj. „A aj k nedávno predstavenému druhému modelu novej triedy BMW i3 dostávame mimoriadne pozitívnu odozvu,“ dodal.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína