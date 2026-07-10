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Globálny predaj skupiny BMW v druhom štvrťroku klesol takmer o 5 %
Hlavným dôvodom bol pretrvávajúci slabý dopyt na kľúčovom čínskom trhu.
Autor TASR
Mníchov 10. júla (TASR) - Skupina BMW zaznamenala v druhom štvrťroku pokles predaja. Hlavným dôvodom bol pretrvávajúci slabý dopyt na kľúčovom čínskom trhu. Spoločnosť so sídlom v Mníchove za tri mesiace do konca júna dodala zákazníkom 590.962 áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 4,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výsledky boli obzvlášť slabé v Číne, kde sa odbyt prepadol o 30 % na 117.815 vozidiel. Pokles skupina zaznamenala aj vo zvyšku Ázie. V Európe naopak zvýšila predaj o 5,4 % na 260.173 áut a v Spojených štátoch o 9,5 % na 134.405 vozidiel. Mimoriadne dobre si viedla značka Mini, ktorá dosiahla nárast o 17 % na 81.035 predaných áut. Hlavná značka BMW však oslabila o 7,7 % na 508.675 vozidiel.
Výsledky boli obzvlášť slabé v Číne, kde sa odbyt prepadol o 30 % na 117.815 vozidiel. Pokles skupina zaznamenala aj vo zvyšku Ázie. V Európe naopak zvýšila predaj o 5,4 % na 260.173 áut a v Spojených štátoch o 9,5 % na 134.405 vozidiel. Mimoriadne dobre si viedla značka Mini, ktorá dosiahla nárast o 17 % na 81.035 predaných áut. Hlavná značka BMW však oslabila o 7,7 % na 508.675 vozidiel.