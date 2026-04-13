Globálny predaj skupiny Volkswagen v 1. štvrťroku klesol o 4 %
V Číne, kde najväčší európsky výrobca automobilov čelí klesajúcemu dopytu a silnej domácej konkurencii, Volkswagen v prvom štvrťroku zaznamenal pokles predaja o 15 % na 548.700 vozidiel.
Autor TASR
Wolfsburg 13. apríla (TASR) - Globálny predaj skupiny Volkswagen v prvom štvrťroku klesol. Automobilka v mesiacoch január až marec dodala zákazníkom na celom svete 2,06 milióna vozidiel všetkých svojich značiek, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V Číne, kde najväčší európsky výrobca automobilov čelí klesajúcemu dopytu a silnej domácej konkurencii, Volkswagen v prvom štvrťroku zaznamenal pokles predaja o 15 % na 548.700 vozidiel. V Severnej Amerike odbyt negatívne ovplyvnili clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodávky na tamojšom trhu klesli o 13 % na 205.500 áut. Koncern na druhej strane dosiahol rast v Nemecku aj celej Európe, čo však nestačilo na kompenzáciou poklesu v Číne a Severnej Amerike.
V Číne, kde najväčší európsky výrobca automobilov čelí klesajúcemu dopytu a silnej domácej konkurencii, Volkswagen v prvom štvrťroku zaznamenal pokles predaja o 15 % na 548.700 vozidiel. V Severnej Amerike odbyt negatívne ovplyvnili clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodávky na tamojšom trhu klesli o 13 % na 205.500 áut. Koncern na druhej strane dosiahol rast v Nemecku aj celej Európe, čo však nestačilo na kompenzáciou poklesu v Číne a Severnej Amerike.