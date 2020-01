Stamford 28. januára (TASR) - Globálny predaj smartfónov vlani klesol, prvýkrát od roku 2008, a to o 2 % na 1,52 miliardy kusov. Uviedla to v utorok americká konzultačná spoločnosť Gartner, ktoré odhaduje, že v tomto roku by mohol dopyt po smartfónoch znova vzrásť o zhruba 3 % na 1,57 miliardy kusov.



„Rok 2019 bol pre predajcov smartfónov náročný, predovšetkým v dôsledku nadmernej ponuky špičkových modelov na vyspelých trhoch a celkovo dlhších cyklov výmeny telefónov,“ uviedla viceprezidentka pre výskum spoločnosti Gartner Annette Zimmermannová.



Predpovedala však, že v roku 2020 sa rast predaja obnoví v súvislosti s budovaním 5G sietí vo viacerých krajinách, a tiež preto, že niektorí užívatelia odkladali nákupy smartfónov až do roku 2020 v očakávaní zníženia ich cien.



Gartner odhaduje, že predaj mobilných telefónov pre 5G siete dosiahne v roku 2020 približne 221 miliónov kusov, čo predstavuje 12 % z celkového predaja mobilov vo svete. V roku 2021 sa viac ako zdvojnásobí na 489 miliónov kusov.



Silný dopyt po 5G telefónoch všeobecne, spolu s očakávaniami prvého 5G iPhonu od spoločnosti Apple, podľa Gartner podporí dopyt po smartfónoch v tomto roku.