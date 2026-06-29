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Globálny predaj Toyoty v máji klesol štvrtý mesiac v rade
Na celkové výsledky negatívne vplývalo oslabenie v Číne a v regióne Blízkeho východu.
Autor TASR
Tokio 29. júna (TASR) - Japonský výrobca automobilov Toyota zaznamenal v máji pokles predaja už štvrtý mesiac v rade. Na celkové výsledky negatívne vplývalo oslabenie v Číne a v regióne Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Globálny predaj Toyoty v máji medziročne klesol o 7,2 % na 834.279 vozidiel, oznámila spoločnosť v pondelok. Odbyt v Číne sa prepadol o 31,7 %, čo odráža pretrvávajúce náročné podmienky na tamojšom trhu, ktorý zasiahli aj zvýšené ceny benzínu. Na Blízkom východe predaj klesol o 38,6 %. V Spojených štátoch, ktoré sú pre automobilku jej najdôležitejším trhom, predaj klesol mierne, a to o 0,6 %. Automobilke sa darilo v Japonsku, kde predaj vzrástol o 11,1 %.
Globálna produkcia klesla a medziročne sa znížila o 5,5 %, keďže pokles o 3,8 % v USA a o 13,3 % v Ázii prevážil nad rastom v Japonsku. Čísla, ktoré Toyota zverejnila, zahŕňajú aj jej divíziu luxusných automobilov Lexus.
Globálny predaj Toyoty v máji medziročne klesol o 7,2 % na 834.279 vozidiel, oznámila spoločnosť v pondelok. Odbyt v Číne sa prepadol o 31,7 %, čo odráža pretrvávajúce náročné podmienky na tamojšom trhu, ktorý zasiahli aj zvýšené ceny benzínu. Na Blízkom východe predaj klesol o 38,6 %. V Spojených štátoch, ktoré sú pre automobilku jej najdôležitejším trhom, predaj klesol mierne, a to o 0,6 %. Automobilke sa darilo v Japonsku, kde predaj vzrástol o 11,1 %.
Globálna produkcia klesla a medziročne sa znížila o 5,5 %, keďže pokles o 3,8 % v USA a o 13,3 % v Ázii prevážil nad rastom v Japonsku. Čísla, ktoré Toyota zverejnila, zahŕňajú aj jej divíziu luxusných automobilov Lexus.