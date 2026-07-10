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< sekcia Ekonomika

Globálny predaj Volkswagenu sa v druhom štvrťroku znížil o 8,6 %

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Na archívnej snímke logo nemeckej automobilky Volkswagen (VW). Foto: TASR/DPA

Prudké oslabenie v Číne prevážilo nad rastom predaja v Severnej Amerike a západnej Európe.

Autor TASR
Wolfsburg 10. júla (TASR) - Globálny odbyt vozidiel nemeckej automobilky Volkswagen v druhom kvartáli klesol o 8,6 %, keďže prudké oslabenie v Číne prevážilo nad rastom predaja v Severnej Amerike a západnej Európe. Predaj Volkswagenu na čínskom trhu sa prepadol o 36,6 %. Odbyt v Severnej Amerike stúpol o 7,7 % a v západnej Európe sa zvýšil o 1,8 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Pokles predaja vozidiel nemeckej skupiny sa zrýchlil. V prvom štvrťroku sa totiž oslabil len o 4 %. „Situácia v Číne zostáva náročná a nedokázali sme sa tam vyhnúť tomu, že celkový trh klesol o približne 20 %,“ uviedol vo vyhlásení člen výkonného výboru Volkswagenu pre predaj Marco Schubert. Dodal, že oslabenie odbytu v Číne nastalo „napriek počiatočnému pozitívnemu výkonu našich nových, lokálne vyvinutých elektrických vozidiel“.

V Číne, kde domáce automobilky zintenzívnili konkurenciu a spomalil sa dopyt, sa zmenšil odbyt aj iných zahraničných výrobcov áut, napríklad firiem Mercedes-Benz, BMW a Porsche.

Správa o poklese odbytu v druhom štvrťroku prišla po tom, ako Volkswagen ohlásil rozsiahlu reštrukturalizáciu, ktorá by mohla znamenať stratu približne 100.000 pracovných miest.
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