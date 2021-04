Globálny rast cien potravín sa v marci nespomalil

Rím 8. apríla (TASR) - Globálny rast cien potravín, ktorý vyvoláva obavy z inflácie a dotýka sa spotrebiteľov na celom svete, vykazuje len malé známky spomalenia. Vyplýva to z údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Aj keď vyhliadky na dobrú úrodu by mohli ovplyvniť ceny obilia, index cien potravín FAO aj v marci vzrástol, už 10. mesiac po sebe a na najvyššiu úroveň od roku 2014.



Minulý mesiac sa pod jeho zvýšenie podpísal najmä nárast cien rastlinných olejov v dôsledku silnejšieho dopytu a napätejšej situácie v oblasti zásob. Uviedol to hlavný ekonóm FAO Abdolreza Abbassian.



Súčasný rast cien potravín trvá najdlhšie za viac ako desať rokov. Prispieva k tomu "čínsky nákupný ošiaľ" a sprísňovanie dodávok mnohých základných výrobkov, čo zvyšuje infláciu. Toto je obzvlášť citeľné v niektorých najchudobnejších krajinách závislých od dovozu, ktoré majú obmedzené sociálne záchranné siete a kúpnu silu a zápasia s pandémiou ochorenia COVID-19.



Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v marci oproti februáru vzrástol o 2,1 %, pričom ceny rastlinných olejov stúpli o 8 % na najvyššiu úroveň od júna 2011. Aj index cien mäsa a mliečnych výrobkov sa zvýšil, podporil ho dopyt v Ázii. Ceny obilnín a cukru, naopak, klesli.



Ceny obilnín sa však nedávno vyšplhali na niekoľkoročné maximá, pretože Čína dováža obrovské množstvá zrnín, aby nakŕmila svoje stáda prasiat, ktoré sa zotavujú zo smrtiaceho vírusu. Existujú však náznaky, že problémy s dodávkami by mohla trochu zmierniť nadchádzajúcu úroda pšenice na severnej pologuli.