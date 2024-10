Globálny trh fúzií a akvizícií vzrástol medziročne o 10 %

Bratislava 21. októbra (TASR) - Celková hodnota fúzií a akvizícií za prvých deväť mesiacov tohto roka medziročne vzrástla o 10 %, pričom celosvetovo došlo k viac ako 22.000 transakciám v celkovej hodnote 1,6 bilióna dolárov (1,48 bilióna eur). Globálny trh s fúziami a akvizíciami tak pomaly ožíva napriek tomu, že toto oživenie nie je také rovnomerné a hladké, ako sa očakávalo. Vyplýva to z výročnej správy o trhu fúzií a akvizícií spoločnosti Boston Consulting Group (BCG).



Oživenie by mala zažívať najmä Severná Amerika a časť Európy, naopak, v Ázii sa hodnota transakcií znížila na desaťročné minimum. Hodnota oznámených transakcií v Európe mala dosiahnuť v prvých troch kvartáloch hodnotu 353 miliárd dolárov (325,44 miliardy eur), čo predstavuje medziročný rast o 14 %. Napríklad vo Veľkej Británii a Švédsku bola hodnota transakcií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako dvojnásobná. Naopak, v Nemecku sa mala hodnota transakcií znížiť o polovicu, v Rakúsku a vo Švajčiarsku o tretinu.



Hodnota transakcií mala výrazne vzrásť aj v susednej Českej republike, kde zaznamenala zvýšenie o 68 %. "Dôvodom je predovšetkým plánované prevzatie spoločnosti IDS, vlastníka britskej Royal Mail, skupinou EP Corporate Group Daniela Křetínského. Výrazný vplyv na celkovú hodnotu českých transakcií mal aj štátny odkup spoločnosti Gasnet," priblížil situáciu na českom trhu partner v pražskej kancelárii BCG Jaroslav Šnajdr.



V prvých troch štvrťrokoch sa mal ďalej znížiť počet "megadealov", teda obchodov v hodnote desať a viac miliárd dolárov. Tých malo byť v celosvetovom meradle uzatvorených 17 v porovnaní s 20 z minulého roka.



Neistotu na trhu s fúziami a akvizíciami podľa spoločnosti zvyšujú prísnejšie požiadavky a postoje regulačných orgánov v krajinách, v ktorých k transakciám dochádza. Vplyv by mala mať taktiež politická neistota súvisiaca s voľbami vo vybraných štátoch a sektorové protekcionistické opatrenia jednotlivých vlád, ktoré predlžujú proces transakcií. Práve zdĺhavé procesy pri realizácii transakcií by mali firmy podľa prieskumu BCG vnímať ako jeden z najväčších problémov.



Na trhu by mala v nasledujúcich mesiacoch podľa očakávaní BCG panovať zvýšená aktivita, a to najmä v odvetví energetiky, zdravotníctva a technológií.



(1 EUR = 1,0847 USD)