Globálny trh s novými automobilmi by sa mohol čoskoro zotaviť

Stuttgart 19. októbra (TASR) - Celosvetový dopyt po nových automobiloch by sa mohol v budúcnosti opäť o niečo zvýšiť, a to aj v segmente elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje poradenskej spoločnosti EY.



V prieskume EY uviedlo 40 % respondentov, že do polovice roka 2026 si plánujú kúpiť nový automobil. To bolo o sedem percentuálnych bodov viac ako pred rokom. V rámci prieskumu, ktorý sa uskutočnil počas leta, EY oslovila 19.000 ľudí v 28 krajinách, z toho 1000 v Nemecku.



Medzi respondentmi, ktorí si plánujú zaobstarať nové auto, uviedlo 24 %, že si pravdepodobne kúpia elektromobil. Išlo o mierny nárast v porovnaní s minuloročným zisťovaním, keď sa v prospech elektromobilu vyslovila jedna pätina opýtaných.



Autá s benzínovým motorom zostali najobľúbenejšie s podielom 29 %. Celkovo 33 % potenciálnych kupujúcich by sa rozhodlo pre klasické hybridné a plug-in hybridné vozidlá a 8 % pre dieselové vozidlá.



V Nemecku, ktoré je najväčším automobilovým trhom v Európe, 28 % respondentov uviedlo, že si v najbližších dvoch rokoch plánujú kúpiť nové auto. To bolo o päť percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom roku. Z hľadiska typu pohonu výsledky za Nemecko v podstate odzrkadľovali celosvetové rozloženie. O niečo obľúbenejšie boli elektromobily, ktoré s podielom 26 % prekonali európsky priemer 21 %.



Najväčšie svetové automobilky zaznamenali v poslednom období pokles predaja, prieskum však naznačil, že trh by sa čoskoro mohol vrátiť na trajektóriu rastu, uviedol Constantin Gall, expert na automobilové odvetvie v spoločnosti EY.



"Záujem o elektrické autá v zásade pretrváva aj v Európe, hoci počet nových registrácií v súčasnosti klesá," povedal. Oživenie je pravdepodobné aj vzhľadom na to, že na trh prichádzajú čoraz kvalitnejšie elektromobily s dlhším dojazdom a kratším časom nabíjania, dodal Gall.