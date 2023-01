Globálny trh s počítačmi by sa mal začať zotavovať koncom tohto roka

New York 11. januára (TASR) - Globálny trh s osobnými počítačmi (PC) by sa mal začať zotavovať koncom tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa poradenských firiem IDC a Canalys svetové dodávky osobných počítačov budú od konca roka 2023 rásť, pričom nový cyklus systémovej modernizácie zrejme urýchli rast v roku 2024.



Podľa IDC a Canalys zákazníci, ktorých zasiahla inflácia a ktorí sa obávajú recesie, doteraz odkladali kúpu nových počítačov, tá sa však presunie do druhej polovice roka a naštartuje rast trhu s osobnými počítačmi.



"Existuje niekoľko faktorov, ktoré podporia rast v komerčnom segmente vrátane blížiaceho sa konca podpory pre Windows 10," uviedli analytici IDC.



"Očakávame, že oneskorené nákupy začnú oživovať trh koncom roka 2023, pričom dynamika sa zvýši v roku 2024," uviedol analytik spoločnosti Canalys Ishan Dutt.



Koncom prvej polovice tohto roka sa očakáva takisto začiatok oživenia výroby čipov po prepade spôsobenom prudkým poklesom dopytu po elektronike v minulom roku, keď vysoká inflácia zvýšila opatrnosť spotrebiteľov.



Dodávky osobných počítačov v roku 2022 klesli o 16,5 % na 292,3 milióna kusov, uviedla firma IDC. Dodávky vo 4. kvartáli padli o 28,1 %.



Predaj počítačov HP Inc sa v minulom roku znížil približne o 25 %, o niečo menej klesol odbyt spoločností Lenovo a Dell. Apple bol jediným veľkým výrobcom PC, ktorého dodávky v roku 2022 vzrástli, uviedla IDC.