Globálny trh so smartfónmi zaznamenal vo 4. kvartáli rekordný pokles

New York 26. januára (TASR) - Globálny trh so smartfónmi zaznamenal v poslednom kvartáli minulého roka rekordný pokles. Ich dodávky v roku 2022 boli najnižšie za 9 rokov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Výrobcovia v posledných troch mesiacoch minulého roka dodali zákazníkom 300,3 milióna inteligentných telefónov, čo bolo o 18,3 % menej ako v rovnakom období rok predtým, uviedla poradenská spoločnosť IDC.



Prepad odbytu bol najprudším zaznamenaným v jednom štvrťroku. Dôvodom bol slabý dopyt spotrebiteľov, ktorý podčiarkuje ochladenie globálnej ekonomiky, keďže posledný vianočný kvartál je tradične najsilnejším v roku.



Za celý rok 2022 globálne dodávky smartfónov klesli o vyše 11 % na 1,21 miliardy, čo bolo najmenej od roku 2013. IDC ako dôvody uviedla "výrazne utlmený spotrebiteľský dopyt, infláciu a ekonomické neistoty".



"Nikdy sme počas vianočného kvartála nevideli nižšie dodávky než v uplynulom štvrťroku. Slabý dopyt a vysoké zásoby spôsobili, že predajcovia drasticky skresali dodávky," uviedla šéfka výskumu IDC Nabila Popalová.



Dodávky reprezentujú zariadenia, ktoré firmy ako Apple alebo Samsung pošlú maloobchodníkom a mobilným operátorom, a nerovnajú sa predaju, aj keď sú indikátorom dopytu.



Podľa IDC zlý záver minulého roka ohrozuje očakávania, že trh so smartfónmi sa tento rok zotaví a vzrastie o 2,8 %.



Apple zostal aj v poslednom kvartáli 2022 jednotkou na trhu, keď zákazníkom dodal 72,3 milióna iPhonov (medziročne -14,9 %) a jeho podiel na trhu dosiahol 24,1 %. Samsung bol dvojkou, keďže jeho dodávky klesli o 15,6 % na 58,2 milióna prístrojov a Xiaomi trojkou s dodávkami na úrovni 33,2 milióna prístrojov (-26,3 %).