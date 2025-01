Globálny trh so zelenými technológiami má dosiahnuť 14 biliónov

Viedeň 27. januára (TASR) - Globálny trh so zelenými technológiami má v súčasnosti hodnotu viac ako 5 biliónov amerických dolárov (4,77 bilióna eur). V novej štúdii to tvrdí poradenská spoločnosť Boston Consulting Group (BCG), ktorá prognózuje, že do roku 2030 sa tento trh takmer strojnásobí na vyše 14 biliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Len trh s alternatívnymi energiami bude pravdepodobne rásť tempom 20 % ročne, teda oveľa rýchlejšie ako globálny hrubý domáci produkt (HDP), uviedla v pondelok Tanja Michaelová, partnerka BCG. Okrem alternatívnych energií (49 %) trh s ekologickými technológiami zahŕňa aj udržateľnú dopravu (16 %) a udržateľný spotrebný tovar (13 %). Všetky tieto odvetvia a hodnotové reťazce rastú podľa BCG výrazne rýchlejšie ako HDP, pričom ročné miery rastu sa pohybujú medzi desiatimi percentami v prípade spotrebného tovaru a 20 percentami v prípade alternatívnych energií.



"Proces transformácie vyvolaný zmenou klímy by mohol byť ešte hlbší ako internetová revolúcia, ktorá vytvorila vlnu víťazov a porazených," dodala Michaelová. "Spoločnosti, ktoré sa ujmú úlohy priekopníka, nielenže otvárajú nové možnosti rastu, ale vytvárajú aj udržateľné konkurenčné výhody a vytláčajú tradičné obchodné modely," priblížila zástupkyňa BCG.



Na druhej strane, prevádzkové zisky (EBITDA) najmä v energeticky náročných odvetviach by sa len v dôsledku zdaňovania oxidu uhličitého mohli podľa poradenskej firmy znížiť až o 50 %.



(1 EUR = 1,0472 USD)