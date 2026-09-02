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Globálny výpredaj vládnych dlhopisov pokračuje
Náklady na financovanie štátov sa dostali na viacročné maximá.
Autor TASR
New York/Londýn/Berlín 2. septembra (TASR) - Globálny výpredaj vládnych dlhopisov pokračuje, pričom náklady na financovanie štátov sa dostali na viacročné maximá. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov, takzvaných bundov, ktoré sú referenčnými dlhopismi pre eurozónu, v stredu ráno stúpli o 4 bázické body na 3,375 %, čo je najviac od roku 2011.
Výnosy 10-ročných japonských štátnych dlhopisov sa dostali na 3,016 % po tom, ako sa v utorok (1. 9.) prvýkrát za 30 rokov dostali nad hranicu 3 %.
Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA sa v stredu dostali nad 4,8 %, nad ktorou sa pohybovali naposledy na začiatku roka 2025. Výnosy 10-ročných britských dlhopisov, takzvaných giltov, vzrástli na 5,25 %, čo je najviac od finančnej krízy v roku 2008.
Investorov znepokojuje opätovný nárast inflačných tlakov, predovšetkým v súvislosti s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny ropy. To prehlbuje dlhodobé obavy z fiškálnej situácie a vysokého zadlženia veľkých ekonomík, od Spojených štátov cez Japonsko až po Francúzsko.
Finančné trhy zároveň predpokladajú, že viaceré centrálne banky ešte v septembri zvýšia úrokové sadzby. Sprísniť menovú politiku by čoskoro mohli americká centrálna banka (Fed), Európska centrálna banka (ECB) aj japonská centrálna banka (BoJ).
Nárast výnosov a očakávania vyšších úrokových sadzieb znížili rizikový apetít investorov, čo má negatívny vplyv na akciové trhy. Hlavné akciové indexy v USA v utorok klesli tretí obchodný deň po sebe. V stredu sa oslabovali aj európske a ázijské burzy.
Výnosy 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov, takzvaných bundov, ktoré sú referenčnými dlhopismi pre eurozónu, v stredu ráno stúpli o 4 bázické body na 3,375 %, čo je najviac od roku 2011.
Výnosy 10-ročných japonských štátnych dlhopisov sa dostali na 3,016 % po tom, ako sa v utorok (1. 9.) prvýkrát za 30 rokov dostali nad hranicu 3 %.
Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA sa v stredu dostali nad 4,8 %, nad ktorou sa pohybovali naposledy na začiatku roka 2025. Výnosy 10-ročných britských dlhopisov, takzvaných giltov, vzrástli na 5,25 %, čo je najviac od finančnej krízy v roku 2008.
Investorov znepokojuje opätovný nárast inflačných tlakov, predovšetkým v súvislosti s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny ropy. To prehlbuje dlhodobé obavy z fiškálnej situácie a vysokého zadlženia veľkých ekonomík, od Spojených štátov cez Japonsko až po Francúzsko.
Finančné trhy zároveň predpokladajú, že viaceré centrálne banky ešte v septembri zvýšia úrokové sadzby. Sprísniť menovú politiku by čoskoro mohli americká centrálna banka (Fed), Európska centrálna banka (ECB) aj japonská centrálna banka (BoJ).
Nárast výnosov a očakávania vyšších úrokových sadzieb znížili rizikový apetít investorov, čo má negatívny vplyv na akciové trhy. Hlavné akciové indexy v USA v utorok klesli tretí obchodný deň po sebe. V stredu sa oslabovali aj európske a ázijské burzy.