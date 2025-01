Globálny vývoz ropy vlani klesol, keďže exportné cesty sa zmenili

Houston 7. januára (TASR) - Objem globálneho vývozu ropy v roku 2024 klesol o 2 %. Ide o prvý pokles od pandémie ochorenia COVID-19. Ukázali to údaje o lodnej doprave. Dôvodmi boli slabý rast dopytu a zmeny exportných trás. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Globálne toky ropy už druhý rok ovplyvňujú vojna na Ukrajine a na Blízkom východe, pričom trasy tankerov sa presmerovali a dodávatelia a nákupcovia sa rozdelili na základe regiónov.



Vývoz ropy z Blízkeho východu do Európy klesol v roku 2024 o 22 %, ukázali údaje o sledovaní lodí od spoločnosti Kpler. Prispeli k tomu útoky na námornú dopravu v Červenom mori. Na tzv. starý kontinent smerovalo viac ropy z USA a Južnej Ameriky. Ropa, ktorú predtým Rusko dodávalo do Európy, bola presmerovaná do Indie a Číny.



"Ropa už netečie pozdĺž krivky s najnižšími nákladmi a prvým dôsledkom je napätá situácia v lodnej doprave, ktorá zvyšuje ceny dopravy a znižuje rafinérske marže," povedal Adi Imsirovic, energetický konzultant.



USA sú vďaka rastúcej produkcii ropy z bridlíc víťazom v globálnom obchode s ropou. Spojené štáty exportujú 4 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, čím zvyšujú svoj podiel na svetovom obchode s ropou na 9,5 %.



Obchodné trasy sa zmenili aj v dôsledku spustenia obrovskej ropnej rafinérie Dangote v Nigérii, rozšírenia kanadského ropovodu Trans Mountain na západné pobrežie krajiny, poklesu produkcie ropy v Mexiku, krátkeho zastavenia vývozu líbyjskej ropy a nárastu objemu dodávok z Guyany.



V roku 2025 budú dodávatelia naďalej zápasiť s klesajúcim dopytom po palivách vo veľkých spotrebiteľských centrách, ako je Čína. Viac krajín bude tiež využívať menej ropy a viac plynu, zatiaľ čo obnoviteľná energia bude ďalej rásť.



"V minulosti sa vždy dalo povedať, že bude existovať zdravý dlhodobý rast dopytu, a to vyrieši veľa problémov v priebehu času. To už nemožno považovať za samozrejmosť," uviedol Erik Broekhuizen z lodnej maklérskej firme Poten & Partners s odvolaním sa na slabší dopyt v Číne a Európe.



Čínsky dovoz klesol v minulom roku približne o 3 % vďaka nárastu elektrických a plug-in hybridných áut a rastúcemu využívaniu skvapalneného zemného plynu v kamiónovej doprave. Nižšia rafinačná kapacita a vládne mandáty na zníženie emisií uhlíka v Európe znížili dovoz ropy približne o 1 %.