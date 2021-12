Globálny záujem cestovateľov o zimné dovolenky sa strojnásobil

Bratislava 18. decembra (TASR) – Napriek zložitej epidemiologickej situácii záujem cestujúcich o lety neutíchol ani počas tejto zimy. Podľa globálnych dát travel-tech spoločnosti Kiwi.com sa od decembra 2021 do začiatku januára 2022 počet rezervácií na celom svete medziročne zvýšil viac ako trojnásobne. Aktuálne rezervácie Slovákov na vianočné obdobie sú v porovnaní s minulým rokom takmer osemkrát vyššie.



Všeobecný záujem cestovateľov o zimné cestovanie do zahraničia sa tento rok zvýšil. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, teda pred pandémiou, zaostávajú podľa spoločnosti celosvetové rezervácie od 1. decembra tohto roka do 2. januára 2022 len o 7,5 %. Počet tohtoročných rezervácií je zároveň viac ako trojnásobne vyšší než v roku 2020.



"Celosvetové rezervácie na tohtoročnú zimnú dovolenkovú sezónu sa blížia k číslam z roku 2019 a v porovnaní s minulým rokom vzrástli mnohonásobne. Veríme, že tomuto pozitívnemu trendu napomáha nielen postupné očkovanie populácie a pokračujúce obnovovanie priamych leteckých spojení, ale aj skutočnosť, že cestujúci si na opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu zvykajú a nerušia svoje cesty v takej miere, ako vlani," skonštatovala Eliška Řezníček Dočkalová z Kiwi.com.



Rastúci záujem o cestovanie do zahraničia potvrdzujú aj údaje partnerskej spoločnosti Booking.com. Podľa nich sa tento rok počet rezervácií ubytovania zákazníkmi, ktorí cestujú prostredníctvom Kiwi.com, zvýšil o viac ako 38 % v porovnaní s rokom 2019. Priemerná dĺžka pobytu je približne 3,8 dňa, pričom cestujúci si najčastejšie vyberajú ubytovanie v hoteloch, po ktorých nasledujú apartmány a hostely. Z hľadiska počtu celosvetových rezervácií patrili medzi hlavné destinácie USA, Španielsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko.



Okrem tradičných dovolenkových miest, ako napríklad Londýn, Budapešť, Paríž, Miláno a Barcelona, cestujúci prejavujú čoraz väčší záujem aj o exotickejšie miesta, najmä o cesty do Kuala Lumpur, Istanbulu, do Mexico City a Manily. Podľa dát z vyhľadávaní na Kiwi.com tiež stúpa záujem o cestovanie napríklad do New Yorku, Dubaja, Bangkoku a Sao Paula.



Spoločnosť zaznamenáva rastúci záujem o cestovanie do zahraničia aj zo strany slovenských cestovateľov. V porovnaní s minulým rokom sú aktuálne rezervácie Slovákov na vianočné obdobie takmer osemkrát vyššie. Najčastejšie rezervované lety sú do Kyjeva, Londýna, Prahy, Dublinu a Milána. Rovnako výrazný je aj dopyt po teplejších destináciách, pričom medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov podľa dát spoločnosti patria Atény, Dubaj, Lanzarote a Madrid.