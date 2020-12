Globsec: Fungujúca ekonomika musí vedieť pracovať s dátami

Bratislava 18. decembra (TASR) – Fungujúca ekonomika musí vedieť pracovať s dátami, preto je oblasť digitalizácie v Pláne obnovy a odolnosti dôležitá. Uviedla to organizácia Globsec, ktorá k národnému Plánu obnovy organizuje konzultácie s odborníkmi. Odporúčania expertov pre oblasť digitalizácie počítajú s vytvorením rámca pre informačnú infraštruktúru ekonomiky, teda so zrýchlením toku dát, kapitálu, povolení, licencií, certifikácií, kontrol, dohľadu či administrácie.



Podľa odborníkov je tiež nevyhnutné vytvoriť centrá excelentnosti, tréningu a školenia zamestnancov v oblasti nadobúdania nových zručností.



Medzi ich odporúčania ďalej patrí napríklad aj vytvorenie nového ministerstva pre oblasť inovácií. "V oblasti inovačného ekosystému Slovenska sa účastníci diskusie zhodli, že je potrebné zafinancovať novú univerzitu, ako i prepojiť kľúčových aktérov – priemyselné parky, vzdelávacie inštitúcie, výskumné inštitúcie startupov – formou dvoch až troch inovačných centier v konkrétnych sektoroch, kde je Slovensko silné," dodali experti s tým, že výskumné kapacity či konsolidácia a koordinácia podporných agentúr a nástrojov do súvislého ekosystému by mali byť pod jednou strechou nového ministerstva.



Podľa diskutérov je na Slovensku potrebné vytvoriť aj rámec pre fungujúci trh ľudských a finančných zdrojov, čo je úzko späté s ďalšou témou – ľudským kapitálom. "Na adresné riešenie jeho väčšej tvorby a vyššej kvality, ako aj jeho prilákania zo zahraničia, je potrebné prekopať migračnú politiku a postaviť ju na pritiahnutí kvalifikovaných ľudí z tretích krajín, vrátane tých, ktoré ešte nie sú členmi EÚ," dodávajú experti s tým, že na mysli majú napríklad Ukrajinu, Moldavsko či krajiny západného Balkánu. Na prilákanie slovenských mozgov zo zahraničia je podľa expertov tiež potrebné rozšíriť schémy zjednodušujúce finančnú či kariérnu pozíciu navrátilcov.



"Medzi kľúčové odporúčania v oblasti renovácie budov a energetickej efektívnosti patrí vytvorenie jednotnej národnej databázy pre všetky kategórie budov na zlepšenie správy ich portfólia, ako i nutnosť realizovať úpravy v súlade s potrebami komunity či definovanie štandardov pre návrh a realizáciu pomocou digitálneho rámca," uzavreli experti.