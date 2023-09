Globsec: Pre stredoeurópske krajiny je výhodné podporovať Ukrajinu

Bratislava 27. septembra (TASR) - Najmä pre stredoeurópske krajiny je ekonomicky výhodné pokračovať v podpore Ukrajiny. Vyplýva to zo štúdie organizácie Globsec s názvom Ukrajina: Náklady nečinnosti a benefity podpory. Štúdia upozorňuje na závažné sociálne a ekonomické následky, ktoré by mohli postihnúť stredoeurópske krajiny v prípade ruského víťazstva na Ukrajine.



Štyri stredoeurópske štáty (Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko) doteraz podľa štúdie poskytli Ukrajine finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu v hodnote približne 5,2 miliardy eur. "Táto suma je deväťnásobne nižšia v porovnaní s ročnými finančnými nákladmi (44,2 miliardy eur), ktorým by štyri krajiny čelili v prípade ruského víťazstva," uviedla Henrieta Kunová z Globsecu s tým, že Slovensko by v tomto prípade čelilo ročným nákladom vo výške takmer 3,5 miliardy eur.



"Podpora, ktorú štáty strednej a východnej Európy poskytujú Ukrajine, sa bežne uvádza bez analýzy výhod, ktoré tieto štáty výmenou za podporu dostávajú. V dôsledku toho sa niektorí ľudia domnievajú, že štáty strednej Európy by boli na tom lepšie, keby Ukrajinu vôbec nepodporovali. Z čisto ekonomického hľadiska je však toto presvedčenie hlboko mylné," povedal autor štúdie Ján Mykhalchyk Hradický. Ak by Rusko vyhralo, stredoeurópske štáty by boli podľa neho chudobnejšie, ich sociálne systémy slabšie a viac ľudí by bolo bez práce.



Jeden z najpresvedčivejších argumentov podľa prezidenta Globsecu Róberta Vassa vyplýva aj z prípadného rastu nákladov spojených s pripravenosťou krajín strednej Európy na obranu svojich území. "Víťazstvo Ruska by nás prinútilo obraňovať sa pred nepriateľskými silami, ktoré by mohli priamo susediť s našou krajinou," priblížil s tým, že obmedzené by boli zahraničné investície a zvýšili by sa úroky.