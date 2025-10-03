< sekcia Ekonomika
GLOBSEC Tatra Summit prinesie aj témy o konkurencieschopnosti EÚ
Autor TASR
Vysoké Tatry 3. októbra (TASR) - Na GLOBSEC Tatra Summite 2025, ktorý sa od piatka do nedele 5. októbra koná na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, sa stretnú európski lídri, aby riešili otázky konkurencieschopnosti Európskej únie, digitálnej infraštruktúry a energetickej bezpečnosti. Henrieta Kunová z organizačného výboru podujatia informovala, že témou samitu sa je „Rozširovanie obzorov“.
„Toto prestížne každoročné stretnutie spája predstaviteľov z politického a súkromného sektora, európskych lídrov a odborníkov v oblasti investícií, digitálnej transformácie, či energetickej bezpečnosti,“ upozornila Kunová s tým, že tohtoročný samit prichádza v kľúčovom momente, keď Európa čelí rastúcemu tlaku na plnenie svojich ambicióznych ekonomických a politických cieľov. Na podujatí sa okrem iných zúčastnia aj výkonná riaditeľka Európskeho investičného fondu Marjut Falkstedtová, generálny tajomník OECD Mathias Cormann a kľúčoví lídri verejnej aj súkromnej sféry.
Prezident a zakladateľ GLOBSECu Róbert Vass dodáva, že v pozadí geopolitického napätia, fragmentovaných obchodných trhov a naliehavej potreby modernizácie priemyslu, sa zamerajú na hľadanie konkrétnych uskutočniteľných riešení. „Správa Maria Draghiho vyslala Európe pochmúrny signál, že zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou, a ak chce byť opäť konkurencieschopná, musí prejsť od slov k činom. Pre Európu je to kritický moment,“ varuje Vass.
Hlavnými témami samitu sú priemyselná politika a konkurencieschopnosť, európska energetická stratégia, kapitálové trhy a finančná stabilita, ale tiež digitalizácia, umelá inteligencia a inovácie. Účastníci sa budú venovať tiež investíciám do obrany a bezpečnosti. „Európska komisia prišla s takzvaným Kompasom konkurencieschopnosti - návodom na tieto potrebné kroky. Tohtoročný Tatra Summit bude miestom, kde budeme bilancovať, či je Európa na správnej ceste,“ dodáva CEO GLOBSEC-u Daniel Braun. Dynamický formát samitu pritom kombinuje formálne a neformálne diskusie o politike.
