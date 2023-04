GM a Samsung SDI plánujú v USA podnik na výrobu batériových článkov

Soul 25. apríla (TASR) — Americký automobilový koncern General Motors (GM) a juhokórejský výrobca batérií pre elektromobily Samsung SDI plánujú v Spojených štátoch investíciu do výstavby nového závodu na výrobu batériových článkov za viac ako 3 miliardy USD (2,73 miliardy eur). Obe spoločnosti to oznámili v utorok. Lokalitu novej továrne nešpecifikovali. Uviedli iba, že prevádzku by mala začať v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Projekt pripravovaný v spolupráci s dcérskou spoločnosťou juhokórejského technologického gigantu Samsung Electronics je pre GM už štvrtým spoločným podnikom na výrobu batériových článkov. V ďalších troch je partnerom automobilovej skupiny juhokórejská spoločnosť LG Energy Solution.



Továreň s 900 zamestnancami neďaleko mesta Warren v štáte Ohio už začína výrobu, kým závody v Spring Hill v Tennessee a Lansingu v Michigane sú v štádiu príprav.



(1 EUR = 1,1002 USD)