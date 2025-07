GM bude vyrábať lacnejšie batériové články v závode v Tennessee

Detroit 14. júla (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) plánuje vyrábať lacnejšie batériové články vo svojom spoločnom podniku s juhokórejskou spoločnosťou LG Energy Solution v Tennessee. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



GM zavádza výrobu lítium-železo-fosfátových (LFP) batérií, čo je technológia, ktorá získava na popularite aj u iných výrobcov automobilov v USA vrátane konkurenčnej spoločnosti Ford. GM začne s konverziou liniek na výrobu batériových článkov v spoločnom podniku Ultium Cells v Spring Hill v Tennessee koncom tohto roka. Komerčná výroba by sa mala začať koncom roka 2027, uviedla spoločnosť v pondelok.



GM a ďalší výrobcovia automobilov znížili niektoré zo svojich cieľov pri výrobe elektromobilov, pretože dopyt po týchto modeloch bol slabší, ako sa očakávalo. Napriek tomu automobilky investujú miliardy do budúcich technológií. Očakávajú, že zákazníci nakoniec prejdú od tradičných vozidiel so spaľovacími motormi k elektromobilom.



GM v súčasnosti vyrába nikel-kobalt-mangán-hliníkové články v závode v Tennessee a bude v tom pokračovať v závode v Ohiu. Články vyrobené v Tennessee sa používajú v elektromobiloch vrátane Cadillacu Lyriq. Továreň zamestnáva približne 1300 ľudí. Zamestnanci v spoločnom podniku Ultium Cells začiatkom tohto roka schválili svoju prvú zmluvu s odborovým zväzom United Auto Workers.



Ford plánuje vyrábať batérie LFP v závode v Michigane s využitím technológie od čínskeho giganta CATL. Výstavba tohto závodu bola oznámená v roku 2023 a pritiahla pozornosť niektorých zákonodarcov pre väzby na čínsku spoločnosť. Očakáva sa, že výroba sa začne v roku 2026.



Obe automobilky pracujú tiež na výrobe chemikálií bohatých na lítium a mangán (LMR), ktoré majú vodičom poskytnúť dlhší dojazd elektromobilov pred ďalším nabíjaním. Obavy týkajúce sa dojazdu, ako aj vysoké ceny vozidiel, patria medzi hlavné prekážky, ktoré odrádzajú zákazníkov od kúpy elektromobilov.