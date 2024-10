GM zaznamenal v 3. štvrťroku veľmi mierny pokles zisku a rast tržieb

Detroit 22. októbra (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) zaznamenala v 3. štvrťroku veľmi mierny pokles zisku. Jej tržby vzrástli. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, AP a AFP.



GM v utorok oznámil, že jeho odbyt v USA sa znížil a kedysi spoľahlivý zdroj príjmov, spoločný podnik v Číne, vykazuje straty. Napriek tomu automobilka dosiahla za 3. štvrťrok zisk vo výške 3,1 miliardy USD (2,86 miliardy eur), čo bolo len o 0,3 % menej ako pred rokom.



Upravený zisk GM na akciu dosiahol 2,96 USD a prekonal prognózu analytikov vo výške 2,43 USD/akcia.



Tržby GM za tri mesiace do konca septembra 2024 vzrástli o 10,5 % na 48,8 miliardy USD napriek tomu, že objem predaja klesol o 8,8 %.



Tržby prekonali očakávania Wall Street, ktorá predpovedala, že dosiahnu 44,6 miliardy USD. K nárastu tržieb prispeli vyššie priemerné predajné ceny vozidiel v 3. štvrťroku, ktoré sa pohybovali nad hranicou 49.000 USD.



Generálna riaditeľka GM Mary Barra v liste akcionárom poukázala na "nadpriemerné ceny" na domácom trhu v USA, kde sa automobilke podarilo vyhnúť hlbokým zľavám napriek prudkému nárastu zásob vozidiel.



Finančný riaditeľ Paul Jacobson v tejto súvislosti uviedol, že aj keď celkové tržby v USA, najziskovejšom trhu GM, klesli v 3. štvrťroku o 2,2 %, veľká časť tohto poklesu bola spôsobená znížením predaja áut firmám, ktoré si obnovujú vozové parky. Predaj fyzickým osobám, ktorý je vo všeobecnosti ziskovejší, vzrástol o 3 %.



V čase, keď mnohí kupujúci hľadajú nižšie ceny, tak GM zatiaľ veľkú stratu klientov nezaznamenal, povedal Jacobson novinárom.



General Motors zároveň v utorok zvýšil niektoré zo svojich celoročných prognóz po solídnych výsledkoch za 3. kvartál. GM začal rok s očakávaním, že dosiahne zisk pred zdanením v pásme 12 až 14 miliárd USD. V polovici roka zvýšil prognózu na 13 až 15 miliárd USD vďaka silným cenám aj spotrebiteľským výdavkom. V utorok uviedol, že je na dobrej ceste dosiahnuť zisk pred zdanením 14 až 15 miliárd USD.



GM predpovedá, že ceny by mohli byť v budúcom roku nižšie, ale očakáva, že výsledky podporí zníženie nákladov a zlepšenie predaja v Číne.



Slabým miestom v inak solídnych výsledkoch automobilky je Čína, kde sa v 1. polroku prepadla do straty 210 miliónov USD. Počas 3. štvrťroka zaznamenal GM v regióne ďalšiu stratu, 137 miliónov USD. Plánuje tam preto reštrukturalizáciu prevádzky.



Jacobson povedal tiež, že GM sa zameral na zvýšenie produkcie elektrických vozidiel ako spôsob zlepšenia ziskovosti. V 3. štvrťroku GM, po uvedení Chevroletu Equinox na trh, dosiahol podiel vo výške približne 10 % na trhu elektromobilov v USA. GM plánuje ponúknuť ďalšie nové modely v roku 2025.



(1 EUR = 1,0853 USD)