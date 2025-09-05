< sekcia Ekonomika
Golden Goose zvýšil v 1. polroku tržby o vyše desatiny
Prispeli k tomu dobré výsledky na kľúčových trhoch, pričom najvýraznejší rast tržieb vykázala firma v regióne Európy,
Autor TASR
Miláno 5. septembra (TASR) - Taliansky výrobca luxusnej obuvi Golden Goose zaznamenal za 1. polrok tohto roka rast tržieb o viac než desatinu. Prispeli k tomu dobré výsledky na kľúčových trhoch, pričom najvýraznejší rast tržieb vykázala firma v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Na tomto trhu sa zvýšili takmer o pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť uviedla, že za 1. polrok dosiahla tržby na úrovni 342,1 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie o 13 %.
Rast zaznamenal aj zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA). V 1. polroku dosiahol 113 miliónov eur, čo medziročne znamená rast o 3 %.
K výraznému rastu tržieb prispeli všetky kľúčové regióny, v ktorých Golden Goose pôsobí. Rast tržieb vykázala firma v USA, kde sa zvýšili o 8 %, ako aj na trhoch Ázie a Tichomoria, kde rast dosiahol 9 %. Najvýraznejšie sa však zvýšili v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA), a to o 18 %.
