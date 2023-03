Goldman Sachs a britské banky čakajú slabšie zvýšenie sadzieb od ECB

New York/Londýn/Frankfurt nad Mohanom 17. marca (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zmiernila prognózu ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a odhad zmiernili aj britské banky HSBC a Barclays. Dôvodom je najnovšie napätie v bankovom sektore. Od zvyšovania sadzieb však ECB neustúpi, predpokladajú banky, keďže jej rozhodovanie ovplyvňuje vysoká jadrová inflácia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Goldman Sachs pôvodne počítala s tým, že v máji pristúpi ECB k zvýšeniu úrokových sadzieb o 50 bázických bodov. Po tom, ako sadzby napriek otrasom na finančných trhoch a nesúhlasu niektorých bankárov zvýšila v tomto rozsahu vo štvrtok 16. marca, čím sa depozitná sadzba dostala na 14-ročné maximum 3 %, Goldman Sachs očakáva, že na nasledujúcom zasadnutí v máji tempo ich rastu zmierni na 25 bázických bodov.



Pozastavenie zvyšovania však banka neočakáva. "Sme presvedčení, že ECB bude vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať aj naďalej, napriek súčasným výkyvom na trhoch, pretože riziko rozliatia problémov bánk na celý sektor je málo pravdepodobné, zatiaľ čo jadrová inflácia by mala zotrvať na vysokej úrovni aj v nasledujúcich mesiacoch," uviedli ekonómovia Goldman Sachs na čele so Svenom Jarim Stehnom.



Podobne upravili svoje prognózy aj britské banky HSBC a Barclays. Pôvodne počítali s tým, že ECB zvýši úrokové sadzby v máji o 50 bázických bodov, teraz odhadujú, že zvýšenie v tomto rozsahu rozloží banka na dva mesiace. To znamená, že v máji zvýši sadzby o 25 a v júni o ďalších 25 bázických bodov.



Banky J.P. Morgan, Deutsche Bank a švédska SEB zatiaľ stále očakávajú zvýšenie úrokových sadzieb zo strany ECB v máji o 50 bázických bodov. Nevylučujú však, že situácia sa môže zmeniť, pričom všetko bude závisieť od ďalšieho vývoja na finančných trhoch a v oblasti inflácie.